日本のソフトウェアの復活を目指す「Jフロートプロジェクト」に10社がジョインしました
日本のソフトウェアを復活させ、世界に羽ばたく企業を支援するためのプロジェクト、「日本のソフトウェアを再び世界へJフロート」（Jフロートプロジェクト実行委員会代表幹事：株式会社フリーウェイジャパン）に参加を表明する企業が2025年12月15日に１０社、名乗りを上げました。ＩＴ関連企業の皆様のご参加をお待ちしております。
【Ｊフロートプロジェクト実行委員会】
日本のソフトウェア業界のさらなる発展と国際競争力の向上を目指し、「日本のソフトウェアを再び世界へ」をスローガンとしたプロジェクト「Ｊフロート」をイノベーションズ株式会社（イノベーションズアイ）、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、株式会社フリーウェイジャパン３社により2025年11月12日に発足いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336905&id=bodyimage1】
株式会社スマイルワークス
株式会社スマイルワークスは、販売管理・仕入管理・在庫管理・経費精算・財務会計・給与計算などのバックオフィス業務の効率化を支援する統合型のクラウドERPシステム「SmileWorks」を通じて、企業のバックオフィス業務の生産性向上をお助けします！
StockSun株式会社
デジタル人材向けに厳しい競争環境を整備することで、”顧客満足度120%”を本気で目指すデジタルマーケティング支援会社。得意領域の異なるトップ人材が約70名所属。2,500名超の有料コミュニティ、教育事業、人材紹介事業を展開しています。
イノベーションズアイ株式会社
『イノベーションズアイ』主催。環境や技術がどれほど変化しても、社会を動かす原動力は“人が挑戦する力”です。私たちは、その挑戦に寄り添い、知恵とネットワークを結集して新たな産業的・社会的価値を生み出す共創の場を築き、共に未来を切り拓いていきます。
株式会社フリーウェイジャパン
1991年創業。社是である「ITはお金のある人もない人も等しく幸せにしなければならない」を目指し無料で使える経理、販売管理、勤怠管理などのクラウドシステムを提供している。ユーザー数は国内最大級の62万ユーザー（2025年10月末現在）。
一般社団法人フィンテックガーデン
当社団法人は日本の開発者を再び立ち上がらせ世界に通用する「日本製のシステム」を製作することをめざして設立されました。最先端の技術で開発した様々なシステムを提供しています。
株式会社タテムラ
創業56年のソフトウェアメーカー。財務会計、税務申告、電子申告、販売仕入管理システムの開発を行う。金融機関と提携し会計事務所と中小企業のITビジネスパートナーとしてＩＴコンサルティング業務も手掛ける。
株式会社佐山経済研究所
創業63年のソフトウェアメーカー。どのような規模の会社にも存在するプロジェクト管理や経費マネジメントの分野で、お客様の声に耳を傾け、より生産的に発展的にビジネスができるよう共に考え行動します。クレジットカードサービス「Control+」、プロジェクト管理事業の「Project+」を提供しています。
株式会社MAYAビジネスソリューションズ
ICT機器・通信ソリューション・クラウドSIMを活用したサービス提供を通じ、企業のDX推進と業務効率化を支援しています。MAXHUBをはじめとする先進デバイスの導入から運用サポートまで一貫して提供し、お客様の生産性向上と事業成長に貢献します。
