フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は力強い拡大が見込まれ、2033年までに14億米ドルに達すると予想されています。
フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は、持続的なインフラ開発、急速な都市化、そして商業、住宅、公共インフラ分野における垂直移動ソリューションへの需要の高まりを背景に、今後10年間で堅調な成長が見込まれています。最近の業界予測によると、2024年に9億1,055万米ドルと評価された市場規模は、2033年には14億624万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて5.07%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
フィリピンは引き続き力強い経済成長を遂げており、安全で効率的、かつ技術的に高度な垂直輸送システムへの需要が大幅に高まっています。主な要因としては、不動産投資の増加、政府支援による交通機関の近代化、そして大都市と新興都市におけるスマートビルディング技術の導入拡大などが挙げられます。
インフラ整備の拡大が市場見通しを強化
複合用途タワー、住宅マンション、商業施設、地下鉄拡張、空港改修プロジェクトなど、大規模な不動産・インフラ開発は、エレベーター、エスカレーター、そして近代化サービスへの需要を加速させています。Build Better More（BBM）プログラムもまた、公共施設、交通ハブ、商業インフラの大規模建設を優先することで、需要を刺激しています。
同時に、安全基準と建築規制の強化により、都市中心部では老朽化したエレベーターとエスカレーターシステムの交換と近代化が進んでいます。こうした変化は、アフターサービス、保守契約、そして長期的なOEMパートナーシップの成長を強く後押ししています。
テクノロジーの統合が競争優位性を推進
フィリピンでは、デジタル化とエネルギー効率に優れた垂直移動ソリューションの導入が急速に進んでいます。IoT診断、予知保全、行先制御システム、そしてエネルギー効率の向上を備えたスマートエレベーターは、開発業者や施設運営者からますます求められています。
メーカーは、運用効率と乗客体験の向上を目指し、高度な安全対策、非接触アクセス制御、AIを活用した交通管理に投資しています。これらのテクノロジー主導のアップグレードは、今後数年間で重要な差別化要因となることが期待されています。
住宅、商業、公共施設セグメントにおける堅調な需要
メトロマニラ、セブ、ダバオにおけるコンドミニアムプロジェクトの着実な成長に支えられ、住宅部門は引き続き新規設置の大部分を占めています。一方、企業オフィス、ショッピングモール、ホスピタリティ施設などの商業施設は、引き続き主要な収益源となっています。
医療施設、大学、空港、交通ハブなどのインフラ近代化・拡張に伴い、公共施設の需要も高まっています。官民連携（PPP）による開発も市場拡大を後押ししています。
フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場における主要企業
● シンドラーグループ
● 三菱電機株式会社
● 日立エレベーター・フィリピン社（日立製作所）
● ヒュンダイエレベーター株式会社
● アクセス・リフト・アンド・エレクトロニクス・コーポレーション（GEEC）
● アジアPTSエレベーター株式会社
