フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は力強い拡大が見込まれ、2033年までに14億米ドルに達すると予想されています。

フィリピンのエレベーター・エスカレーター市場は力強い拡大が見込まれ、2033年までに14億米ドルに達すると予想されています。