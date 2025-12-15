消費者による食品・食材評価制度『第94回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336850&id=bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第94回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2025年12月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：焼き芋（紅はるか）
会社名：株式会社アクア
商品概要：紅はるかは、ねっとりとした食感と蜜のような濃厚な甘さが特徴です。濃厚さと繊細さ、両方の味わいの個性を活かした焼き芋を実現しています。じっくり焼き上げることで、芋が持つ甘みを最大限に引き出しています。
住 所：埼玉県さいたま市南区神明1-4-15
問合せ：048-829-9504
https://aqua-ltd.co.jp/
内容量：1本
販売価格：350円（税込）
■評価されたポイント■
・芋選びのこだわりと素材の個性を引き出す調理法が素晴らしい
・ねっとりとした舌ざわりと甘み、焼き芋の美味しさを堪能できる一品
・蜜芋がたっぷりで、柔らかくしっとり皮まで美味しくいただける
・包み紙がおしゃれで懐かしさと開けるときのワクワク感がある
・二重包装で見栄えもよく、内包は保温性と耐水性への配慮を感じる
・本格的焼き芋が1個350円というお財布に優しい価格設定
・丁寧で細やかな気配りと親しみを感じる接客で大変好感を持てた
【2品目】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：芋んぶらん
会社名：株式会社アクア
商品概要：さつまいも本来の甘みが強いからこそ、甘さだけが先行しないよう食感で表情をつけました。モンブランクリームは1mm幅にこだわり、空気を含ませてふんわりと軽やかに。芋けんぴや芋チップスのパリパリとした食感がアクセントとなり、口の中で甘みと食感が交互に現れます。よつ葉乳業の北海道生乳100%ソフトクリームの濃厚ながらさっぱりとした味わいが、全体のバランスを整え、最後まで飽きのこない一皿に仕上げています。
住 所：埼玉県さいたま市南区神明1-4-15
問合せ：048-829-9504
https://aqua-ltd.co.jp/
内容量：1個
販売価格：800円（税込）
■評価されたポイント■
・思わず微笑んでしまうネーミングは、キャッチーで覚えやすい
・具材独自の品質高い味わいとテクスチャーで、無限の組み合わせを楽しめる
・しっかりとしたボリューム感と容器を含めたビジュアルのインパクトがある
・ＦＦ業態として衛生や安全、安心に対する管理が適切に運営されている
・万人受けする素材であるさつまいもは、安定的な顧客への訴求性がある
・「さつまいもの可能性を、すべて届ける」というコンセプトが具現化されている
・とても丁寧で親しみを感じる接客が好印象だった
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
受賞記念プレゼントキャンペーン等企画をご希望の場合は、協会にてご相談に応じます。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第94回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2025年12月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：焼き芋（紅はるか）
会社名：株式会社アクア
商品概要：紅はるかは、ねっとりとした食感と蜜のような濃厚な甘さが特徴です。濃厚さと繊細さ、両方の味わいの個性を活かした焼き芋を実現しています。じっくり焼き上げることで、芋が持つ甘みを最大限に引き出しています。
住 所：埼玉県さいたま市南区神明1-4-15
問合せ：048-829-9504
https://aqua-ltd.co.jp/
内容量：1本
販売価格：350円（税込）
■評価されたポイント■
・芋選びのこだわりと素材の個性を引き出す調理法が素晴らしい
・ねっとりとした舌ざわりと甘み、焼き芋の美味しさを堪能できる一品
・蜜芋がたっぷりで、柔らかくしっとり皮まで美味しくいただける
・包み紙がおしゃれで懐かしさと開けるときのワクワク感がある
・二重包装で見栄えもよく、内包は保温性と耐水性への配慮を感じる
・本格的焼き芋が1個350円というお財布に優しい価格設定
・丁寧で細やかな気配りと親しみを感じる接客で大変好感を持てた
【2品目】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：芋んぶらん
会社名：株式会社アクア
商品概要：さつまいも本来の甘みが強いからこそ、甘さだけが先行しないよう食感で表情をつけました。モンブランクリームは1mm幅にこだわり、空気を含ませてふんわりと軽やかに。芋けんぴや芋チップスのパリパリとした食感がアクセントとなり、口の中で甘みと食感が交互に現れます。よつ葉乳業の北海道生乳100%ソフトクリームの濃厚ながらさっぱりとした味わいが、全体のバランスを整え、最後まで飽きのこない一皿に仕上げています。
住 所：埼玉県さいたま市南区神明1-4-15
問合せ：048-829-9504
https://aqua-ltd.co.jp/
内容量：1個
販売価格：800円（税込）
■評価されたポイント■
・思わず微笑んでしまうネーミングは、キャッチーで覚えやすい
・具材独自の品質高い味わいとテクスチャーで、無限の組み合わせを楽しめる
・しっかりとしたボリューム感と容器を含めたビジュアルのインパクトがある
・ＦＦ業態として衛生や安全、安心に対する管理が適切に運営されている
・万人受けする素材であるさつまいもは、安定的な顧客への訴求性がある
・「さつまいもの可能性を、すべて届ける」というコンセプトが具現化されている
・とても丁寧で親しみを感じる接客が好印象だった
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
受賞記念プレゼントキャンペーン等企画をご希望の場合は、協会にてご相談に応じます。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
プレスリリース詳細へ