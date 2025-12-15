消費者による食品・食材評価制度『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【九州地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336848&id=bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2025年12月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「ジャーキー」が全国で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：アスリートジャーキー JERKY OF ATHLETE チキンソルト 糸島産またいちの塩
会社名：株式会社山方屋
商品概要：じっくり乾燥することで、素材の旨味をぎゅっと凝縮。自然で飽きのこない味わいに仕上げました。食感はチップスのように軽やかで、噛むほどに旨みが広がります。味と食感、どちらも妥協せず、毎日食べたくなる美味しさを追求しました。
住 所：福岡県福岡市博多区美野島2-1-33
問合せ：092-431-2983
https://www.yamagataya.jpn.com/
内容量：20g
希望小売価格：480円（税込）／セット購入or学生応援価格300円（税込）
■評価されたポイント■
・鶏肉の風味がしっかりと感じられた
・スポーツを頑張る人への思いやりの気持ちが感じられて良い
・タンパク質不足を手軽に補う栄養トレンドを意識している
・アスリートのみならず、妊産婦や高齢者にも良さそう
・SNSの活用と共感性の高い箇所への広報が堅実な印象を受ける
・食肉加工業として十分な管理体制がある
・子どもの口に入ることを考えた商品設計は素晴らしい
【2品目】 「ジャーキー」が全国で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：アスリートジャーキー JERKY OF ATHLETE ビーフ ヒマラヤマグマソルト
会社名：株式会社山方屋
商品概要：じっくり乾燥することで、素材の旨味をぎゅっと凝縮。自然で飽きのこない味わいに仕上げました。食感はチップスのように軽やかで、噛むほどに旨みが広がります。味と食感、どちらも妥協せず、毎日食べたくなる美味しさを追求しました。
住 所：福岡県福岡市博多区美野島2-1-33
問合せ：092-431-2983
https://www.yamagataya.jpn.com/
内容量：20g
希望小売価格：590円（税込）／セット購入or学生応援価格：400円（税込）
■評価されたポイント■
・チップスのような薄さでさっくりと手軽に食べやすく美味しい
・通常のビーフジャーキーより柔らかく素材の旨みが出ている
・サプリでなく食品から簡単にタンパク質を摂取できる点が良い
・価格に学生応援枠を設けるなど社会的配慮が感じられる
・透明パッケージなので内容が見えてわかりやすく安心感がある
・チャック式で保存性にも優れていて、便利なのが嬉しい
・保存料、着色料を使用せず、安全体制が素晴らしい
【3品目】 「ゼリー」が長崎県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：おいしい蒟蒻ゼリー PREMIUM+ 白桃＆黄金桃
会社名：株式会社たらみ
商品概要：白桃果汁、黄桃果汁を贅沢にダブルで使用し、果汁感たっぷりで美味しく仕上げました。白桃の華やかでみずみずしい香りとまろやかな黄桃の甘さが感じられる蒟蒻ゼリーです。やや弾力がありのど越しのよい食感を楽しめます。
住 所：長崎県長崎市中里町2178
問合せ：095-839-1111
https://www.tarami.co.jp/
内容量：150g
