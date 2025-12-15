消費者による食品・食材評価制度『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【四国地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336846&id=bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』四国地区の受賞商品が、2025年12月15日に決定いたしました。
四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
「うどん」が香川県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：国産芳純讃岐うどん
会社名：石丸製麺株式会社
商品概要：120余年の歴史の中で培った経験を活かして選出した国産小麦を100％使用し、雑味がなく小麦本来の風味を引き立たせてくれる赤穂の天塩を組み合わせて製麺しました。乾麺でありながら、讃岐うどんらしい太さを残しつつ、角をとった小判型の形に切り上げることで、うどんの平均的なゆで時間である13分ゆでを実現した商品です。独自製法により、つるっとした滑らかさとソフトな食感、加えて雑味がなく小麦本来の風味を引き立たせてくれる赤穂の天塩で製麺している為、国産小麦の風味とほのかな甘みをお楽しみいただけます。
住 所：香川県高松市香南町岡701
問合せ：087-879-6111
https://isimaru.co.jp/
内容量：400g
販売価格：平均売価 318円（税込）／実勢売価 308～358円（税込）
■評価されたポイント■
・ツルツルでのど越しが良い
・味、風味、のど越しどれを取っても美味しいと感じた
・うどん県で国産素材にこだわった点が素晴らしい
・乾麺でありながら小麦本来の風味とほのかな甘みが楽しめる
・自然な甘みとしっかりしたコシに満足できる味わい
・滑らかな食感で想像以上に美味しかった
・讃岐らしいコシと香りが引き立つ良品である
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』四国地区の受賞商品が、2025年12月15日に決定いたしました。
四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
「うどん」が香川県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：国産芳純讃岐うどん
会社名：石丸製麺株式会社
商品概要：120余年の歴史の中で培った経験を活かして選出した国産小麦を100％使用し、雑味がなく小麦本来の風味を引き立たせてくれる赤穂の天塩を組み合わせて製麺しました。乾麺でありながら、讃岐うどんらしい太さを残しつつ、角をとった小判型の形に切り上げることで、うどんの平均的なゆで時間である13分ゆでを実現した商品です。独自製法により、つるっとした滑らかさとソフトな食感、加えて雑味がなく小麦本来の風味を引き立たせてくれる赤穂の天塩で製麺している為、国産小麦の風味とほのかな甘みをお楽しみいただけます。
住 所：香川県高松市香南町岡701
問合せ：087-879-6111
https://isimaru.co.jp/
内容量：400g
販売価格：平均売価 318円（税込）／実勢売価 308～358円（税込）
■評価されたポイント■
・ツルツルでのど越しが良い
・味、風味、のど越しどれを取っても美味しいと感じた
・うどん県で国産素材にこだわった点が素晴らしい
・乾麺でありながら小麦本来の風味とほのかな甘みが楽しめる
・自然な甘みとしっかりしたコシに満足できる味わい
・滑らかな食感で想像以上に美味しかった
・讃岐らしいコシと香りが引き立つ良品である
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
プレスリリース詳細へ