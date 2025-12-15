消費者による食品・食材評価制度『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2025年12月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「サンドイッチ」が新潟県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：MYOKO SANDWICH
会社名：Tsukuda&Co.株式会社
商品概要：MYOKO SANDWICHは、小麦の香ばしさと米粉のもっちり感を両立させています。妙高産コシヒカリの米粉は自然な甘みを生み、高原トマトは酸味と旨みを添えて全体を引き締めます。モッツァレラチーズにバジルソースとバルサミコ酢を合わせ、爽やかさと奥行きを演出。さらにルッコラなどの葉野菜で食感を重ね、特に一口目は外は香ばしく中しっとり、具材と調和して次のひと口が待ち遠しくなるワクワク感を実現しました。
住 所：新潟県妙高市猪野山120-8
問合せ：0255-72-2404
https://patrashe.jp/
内容量：1個
販売価格：602円（税込）
■評価されたポイント■
・パンと具材のバランスがよく、食べ応えもあり高い満足感がある
・フォカッチャの食感と風味、新鮮な妙高野菜の味わいが楽しめる
・妙高高原の自然と食材を生かしたサンドイッチが印象的
・コシヒカリのパンと高原トマトが新潟の豊かな食を感じるサンド
・妙高の魅力発信、サステナブルを意識した商品企画が素晴らしい
・地域の恵みを詰め込んだ地産地消型の明確な理念が素晴らしい
・手に取った瞬間、手作りの温かみを感じさせる仕上がりの商品
【2品目】 「調味料」が新潟県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：和豚もちぶた肉味噌
会社名：よつばフード株式会社 キッチンガーデンとみおか
商品概要：和豚もちぶたならではのコクを生かし、幅広い年代の方に美味しく召し上がっていただける味を追求しました。自家製味噌の深みと肉の旨味が調和し、生姜やにんにくがほどよく香る上品な味わいです。化学調味料に頼らず、素材本来の風味を引き出し、優しくも満足感のある肉味噌に仕上げています。
住 所：新潟県新潟市西蒲区富岡1194
問合せ：0256-82-5428
https://www.yotsuba-food.com/
内容量：130g
販売価格：699円（税込）
■評価されたポイント■
・和豚もちぶたの旨みと味噌の調和が絶妙で美味しい
・化学調味料に頼らず素材の味を生かしている
・ご飯が止まらないほど、旨みと甘みのバランスが絶妙
・生産者の想いと循環型農業の物語に心が温まる
・スタンドパックで使いやすく保存もしやすい
・ネーミングがわかりやすく親しみが持てる
・誠実な手づくりの姿勢が感じられ、応援したくなる
【3品目】 「ソース」が福井県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：野菜と果実の味力ソースかつ丼専用ソース
会社名：丸城清酢有限会社
商品概要：福井の名物「ソースカツ丼」を誰でも簡単に楽しめる専用ソースです。福井県唯一の日本百名山荒島岳山麓の地下水を使用し、厳選した生野菜を時間をかけ、丸ごととろけるまで煮込んで作り上げました。生野菜の美味しさと程良い酸味が絶妙な旨さを演出します。揚げ物やカツとの相性は抜群でかけるほどに旨くなるソースです。生野菜の玉ねぎ、ニンジン、ニンニクは国産を使用し、収穫時期によって福井県産を使用しています。
