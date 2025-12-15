消費者による食品・食材評価制度『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のお知らせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第94回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2025年12月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「ゆり根」が全国で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：ゆりの結晶
会社名：ベジタブルワークス株式会社
商品概要：生産量日本一を誇る真狩村のゆり根を、丁寧に下処理しそのままレトルトパックにしたため面倒な下処理不要でそのまま食べても美味しく、また様々なお料理にもすぐにお使いいただけます。大変栄養価が高いゆり根をいつでも手軽にお召し上がりいただけます。ホクホクとした食感と上品な甘みと香りを楽しめます。癖がないのでどんな料理も邪魔せず使いやすい食材です。
住 所：北海道虻田郡真狩村字緑岡147-11
問合せ：0136-45-2006
https://vege-works.com/
内容量：100g
販売価格：500円（税込）
■評価されたポイント■
・ほくほくとした食感とやさしい甘み
・下処理されているため、すぐに使える
・レトルトで１年間持つので、いつでも使える
・生産量日本一を誇る真狩村のゆり根を100％使用
・保存料無添加、無着色
・ギフト用にも適する雰囲気のパッケージ
・開発に至ったストーリーが素晴らしい
【2品目】 「とうもろこし」が全国で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：北海道のとうもろこし
会社名：ベジタブルワークス株式会社
商品概要：生で食べてもフルーツのように甘くおいしいとうもろこしをレトルトパックにしました。朝もぎ後即時に予冷したとうもろこしをレトルトパックにして、いつでも夏の美味しさを味わえるようにしました。恵味という品種を寒暖差の大きい真狩の大地が、生で食べても甘いとうもろこしに仕上げます。香ばしい香り、サクサクとした歯触りがたまらない、農家自慢のとうもろこしです。
住 所：北海道虻田郡真狩村字緑岡147-11
問合せ：0136-45-2006
https://vege-works.com/
内容量：1本
販売価格：450円（税込）
■評価されたポイント■
・甘味が強く、鮮度を感じる味わい
・サクサクとした食感が生に近い
・シンプルで素材が見える安心感のあるパッケージ
・朝もぎをして即加工するので、鮮度保持が優れている
・北海道真狩村産の信頼性と安心感が高い
・保存料不使用で、衛生管理などの安全性が明確である
・一年中食べられる利便性と市場適合性が良い
【3品目】
金賞 受賞
商品名：【ＤＯ３ＴＡＢＬＥ】寒風やぐら干し 鮭寿 荒ほぐし
会社名：ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社
商品概要：寿都の厳しい自然環境と職人技が融合した、こだわりの荒ほぐしです。使用するのは寿都前浜で水揚げされた大ぶりの秋鮭。一匹ずつ丁寧に内臓を取り除き、魚体を傷つけないよう職人が手作業で加工します。粗塩を施した後、ムシロに包んでじっくり熟成させ、旨味を引き出す工程を重ねます。さらに、海辺に手組みされた巨大やぐらで、寿都特有の雪風「ならい風」を受けながら干し上げる「寒風やぐら干し」によって、鮭本来の香りと旨味を最大限に引き出します。古来の干し技術と郷土への想いが詰まった、唯一無二の製法です。素材の力を活かし、手間を惜しまぬ工程が、深い味わいと香りを生み出しています。さらに、鮭の姿や風味に宿る郷土の誇りを大切にし、寿都の「寿」の一字を冠することで、贈り物としてもふさわしい品格を備えた一品に仕上げています。
