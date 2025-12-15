経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『賃上げと企業永続を両立させる報酬戦略』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

賃上げに関する注目度が年々高まっています。

人手不足の解消のためには、競合他社に負けない魅力ある報酬が必要です。しかし、自社の賃上げ余力を考えない、世間相場につられた賃上げは、経営悪化につながりかねない危険な施策です。

そもそも、採用強化や既存社員の離職防止・行動意欲向上を図るためには、どのような報酬をどの程度用意すべきでしょうか。定期昇給やボーナスだけでなく、住宅や食事補助等の福利厚生・諸手当も検討対象です。

「仕事のやりがい」「人間関係」といった、非金銭的なものも、社員の価値観によっては、重要な報酬になり得ます。

金銭的/非金銭的な報酬を包括した「トータルリワード」の考え方で社員への報酬戦略を検討することにより、総額人件費を無理のない範囲にコントロールしつつ、魅力ある報酬を用意することが可能になります。

本セミナーでは、世の中の賃上げの実態や、非金銭的な報酬の考え方や、中小企業が健全に賃上げを行うために必要な論点、労働分配率の視点、賃金カーブの描き方などの人件費管理に焦点を当てて解説いたします。

【開催日】
2026/02/05（木）　13：00～15：00

【セミナー内容】
１．はじめに
　ー賃上げの世間動向

２．賃上げに向けての検討視点
　ー労働分配率を考える
　ー固定的人件費と変動的人件費を理解する
　ー業績の主要因は何か考える

３．賃上げに向けた実作業
　ー賃上げ方法・水準の検討
　ー【参考】将来人件費シミュレーション
　ー【参考】モデル賃金の設計

４．賃上げのための人事制度
　ー【参考】人事フレームの概要

※内容が変更になる場合もございます。ご了承のうえご参照ください。

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
嶋津　紘太

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・人事部長
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2165






