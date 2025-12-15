オンラインセミナー『賃上げと企業永続を両立させる報酬戦略 』2026年2月5日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『賃上げと企業永続を両立させる報酬戦略』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
賃上げに関する注目度が年々高まっています。
人手不足の解消のためには、競合他社に負けない魅力ある報酬が必要です。しかし、自社の賃上げ余力を考えない、世間相場につられた賃上げは、経営悪化につながりかねない危険な施策です。
そもそも、採用強化や既存社員の離職防止・行動意欲向上を図るためには、どのような報酬をどの程度用意すべきでしょうか。定期昇給やボーナスだけでなく、住宅や食事補助等の福利厚生・諸手当も検討対象です。
「仕事のやりがい」「人間関係」といった、非金銭的なものも、社員の価値観によっては、重要な報酬になり得ます。
金銭的/非金銭的な報酬を包括した「トータルリワード」の考え方で社員への報酬戦略を検討することにより、総額人件費を無理のない範囲にコントロールしつつ、魅力ある報酬を用意することが可能になります。
本セミナーでは、世の中の賃上げの実態や、非金銭的な報酬の考え方や、中小企業が健全に賃上げを行うために必要な論点、労働分配率の視点、賃金カーブの描き方などの人件費管理に焦点を当てて解説いたします。
【開催日】
2026/02/05（木） 13：00～15：00
【セミナー内容】
１．はじめに
ー賃上げの世間動向
２．賃上げに向けての検討視点
ー労働分配率を考える
ー固定的人件費と変動的人件費を理解する
ー業績の主要因は何か考える
３．賃上げに向けた実作業
ー賃上げ方法・水準の検討
ー【参考】将来人件費シミュレーション
ー【参考】モデル賃金の設計
４．賃上げのための人事制度
ー【参考】人事フレームの概要
※内容が変更になる場合もございます。ご了承のうえご参照ください。
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
嶋津 紘太
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・人事部長
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2165
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
