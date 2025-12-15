オンラインセミナー『新春経営者セミナー2026～令和時代の事業承継』2026年1月30日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『新春経営者セミナー2026』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
2026年、新春経営者セミナーのテーマは「令和時代の事業承継」
第1部では、その分野の専門家でもある、アタックスグループ代表パートナーの林公一、村井克行が、新春のご挨拶と共にこれからの事業承継のあり方を解説します。
第2部では、ゲストスピーカーに、株式会社小池弥太郎商店 代表取締役 小池祐一郎氏をお招きし、経験談を熱く語っていただきます。
第1部と第2部終了後には、対談形式にて受講者からの質問を受け付け、織り込んで進行します。
実際のご経験に基づいたリアルなお話から、多くの気づきや学びを得ていただけることと思います。
大変貴重なこの機会をお見逃しなく！
経営者の皆さまをはじめ、後継者・幹部の皆さまのご参加をお待ちしております！
【株式会社小池弥太郎商店 代表取締役 小池祐一郎氏のご経歴】
1996年3月 静岡県立静岡高等学校 卒業
2001年3月 北海道大学 工学部 卒業
2003年3月 北海道大学大学院 工学研究科 修士課程 修了
2006年3月 北海道大学大学院 工学研究科 博士課程 修了
2008年3月 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 博士研究員 退任
2008年4月 株式会社小池弥太郎商店（旧）入社
2009年12月 株式会社小池弥太郎商店（現）設立・代表取締役就任
2010年9月 株式会社小池弥太郎商店（旧）から株式会社小池弥太郎商店（現）へ事業承継
【セミナースケジュール】
13：00～ 受付開始
13：30～13：40 新年のご挨拶
13：40～15：00 「令和時代の事業承継・財産承継～その選択間違っていませんか？」（アタックス 林、村井）
15：00～15：10 休憩
15：10～16：00 【基調講演】 株式会社小池弥太郎商店 代表取締役 小池 祐一郎 氏
16：00～17：00 【対談】 小池 祐一郎 氏 × 林 公一
17：00 終了
※当日の講演内容は、予告なく変更する場合がございます。
【開催日】
2026/01/30（金） 13：30～17：00
【講 師】
株式会社小池弥太郎商店 代表取締役 小池 祐一郎 氏
アタックスグループ 代表パートナー アタックス税理士法人 代表社員
公認会計士・税理士 林 公一
アタックスグループ 代表パートナー アタックス税理士法人 代表社員
税理士 村井 克行
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2261
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
