大阪マラソン公式グッズ第1弾を発表！

大阪マラソン組織委員会は、2026年2月22日（日曜日）に開催する「大阪マラソン2026」をさらに盛り上げるため、様々なグッズをご用意します。その第1弾として、スタンプやワードスタンプを使い、自分だけのグッズが作成できる「大阪マラソン2026カスタムグッズ」を2025年12月15日（月曜日）12:00より特設ECサイトにて販売開始します。

▲カスタムグッズ作成イメージ

【商品ラインナップ】表示価格は全て税込

Tシャツ 4,370円～

長袖Ｔシャツ 4,940円～

マフラータオル 2,530円

フェイスタオル 2,960円

キャップ 4220円

トートバッグ 3,380円

マグカップ 2,450円

等、多数ラインナップ！

【大阪マラソン公式グッズサイト】

https://shop.fany.lol/shops/osaka-marathon

【大阪マラソン2026 公式サイト】

https://www.osaka-marathon.com/2026/goods/

【販売期間】

2025年12月15日（月曜日）12:00 ～ 2026年3月31日（火曜日）23:59予定

※ 販売終了日は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

大阪マラソン公式グッズ第２弾・第３弾（予定）

第２弾として、気軽にその場で買えるグッズも準備中。大阪マラソンEXPO（2026年2月20日・21日開催）会場で販売予定です。また第3弾として、大阪マラソン2026当日から、完走タイムなどを印字できる「メモリアルグッズ」をECサイトにて販売予定です。

いずれも準備が整いましたら、大阪マラソン2026公式サイトでお知らせいたします。ご期待ください。