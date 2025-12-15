こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
大阪マラソン公式グッズ第1弾を発表！
大阪マラソン組織委員会は、2026年2月22日（日曜日）に開催する「大阪マラソン2026」をさらに盛り上げるため、様々なグッズをご用意します。その第1弾として、スタンプやワードスタンプを使い、自分だけのグッズが作成できる「大阪マラソン2026カスタムグッズ」を2025年12月15日（月曜日）12:00より特設ECサイトにて販売開始します。
▲カスタムグッズ作成イメージ
【商品ラインナップ】表示価格は全て税込
Tシャツ 4,370円～
長袖Ｔシャツ 4,940円～
マフラータオル 2,530円
フェイスタオル 2,960円
キャップ 4220円
トートバッグ 3,380円
マグカップ 2,450円
等、多数ラインナップ！
【大阪マラソン公式グッズサイト】
https://shop.fany.lol/shops/osaka-marathon
【大阪マラソン2026 公式サイト】
https://www.osaka-marathon.com/2026/goods/
【販売期間】
2025年12月15日（月曜日）12:00 ～ 2026年3月31日（火曜日）23:59予定
※ 販売終了日は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
大阪マラソン公式グッズ第２弾・第３弾（予定）
第２弾として、気軽にその場で買えるグッズも準備中。大阪マラソンEXPO（2026年2月20日・21日開催）会場で販売予定です。また第3弾として、大阪マラソン2026当日から、完走タイムなどを印字できる「メモリアルグッズ」をECサイトにて販売予定です。
いずれも準備が整いましたら、大阪マラソン2026公式サイトでお知らせいたします。ご期待ください。