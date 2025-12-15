積水ハウスがD＆I AWARD 2025において、「D＆I AWARD賞」を受賞 2度の上位賞受賞は建設業界初

積水ハウス株式会社は、2025年12月13日にD&I AWARD 2025の従業員数3001人以上の企業部門において、準グランプリにあたる「D&I AWARD賞」を受賞しました。同部門で2度の上位賞受賞は2社目、建設業界では初です。

D&I AWARDとは、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に取り組む企業を認定・表彰する日本最大の表彰制度で、「①D＆Iに取り組む企業の後押し」「②D＆Iのあり方のアップデート」「③D＆I推進の担い手を拡大」を目的に実施されています。

全国の応募企業のD&Iの取り組みを100項目の独自の指標で採点し、４つのランクに分けて認定。さらにその上位の企業から会社の規模に応じた部門ごとで「D&I AWARD大賞」、「D&I AWARD賞」が選定されます。当社は、2021年の初年度から5年連続で、最高位にあたる「ベストワークプレイス」の認定を取得しており、今年度は、ダイバーシティスコアの点数が高い企業の中から選ばれる上位賞のうち準グランプリにあたる「D＆I AWARD賞」を受賞しました。上位賞の受賞は2021年の「D＆I AWARD大賞」以来２度目となります。

D＆I AWARD 2025 従業員数3001人以上の企業部門 D&I AWARD賞受賞

受賞の理由

具体的な取組みが幅広く行われている。特に男性の育休取得は期間・取得率ともにハイレベルであり、他社を巻き込んでの啓発も高く評価できる。ジェンダーギャップに関しては丁寧な取り組みの蓄積があり、今後の飛躍が期待できる。他の領域に関しても、様々なネットワークや専門家の協力を得て取り組んでおり、自社だけでなく日本社会全体のD&I推進に貢献しようという姿勢が見てとれる。

積水ハウスグループは“「わが家」を世界一幸せな場所にする“というグローバルビジョンのもと、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進し、従業員の幸せからお客様、社会への幸せへとつなげていくために、多様な働き方や生き方を支えるさまざまな取り組みを進めてまいります。

積水ハウスグループのD&Iに関する取り組み

「女性活躍推進」「多様な人財の活躍」「多様な働き方の推進」をダイバーシティ推進方針の3つの柱とし、従業員と企業がともに持続可能な成長を実践できる環境や仕組みづくりに取り組んでいます。

（ダイバーシティ＆インクルージョンHP：https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/）

●女性活躍推進

2005年より営業職における女性の積極採用を開始。女性管理職を2025年度までに310人以上登用することを目標とし、管理職候補者向け研修として「積水ハウス ウィメンズ カレッジ」を実施。実力ある女性従業員の適正な管理職登用に向けて、約2年間のカリキュラムで計画的かつ効果的に管理職に相応しい人財の育成に注力しています。

●男性育休取得推進

2018年に「従業員に幸せになってほしい」という社長の想いのもと、1 か月以上の男性育休完全取得を目標に掲げ、現在まで取得率 100 ％を維持。2019年に9月19日を「育休を考える日」に記念日制定し、毎年「日本でも男性の育児休業取得が当たり前になる社会」を目指し、賛同企業と共に情報発信を行っています。

（IKUKYU.PJT HP： https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/）

●障がい者雇用推進

全国の各部署でそれぞれの従業員が持つ能力を生かし、同じ職場でともに働くために、「職場の理解」と「環境の整備」を重視し、障がいのある従業員やその上司・同僚が集まる「ダイバーシティ交流会」を毎年開催。施設の新築・改装の際に遵守する「社内施設設計ＵＤ指針」を策定し、障がいの有無を問わず誰もが働きやすい環境を整えています。