写真映え間違いなし！可愛い動物たちに変身できちゃう アカチャンホンポの『なりきりプレオール アニマル』

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アニマルモチーフの商品を豊富に取り揃えております。

今回は、寒い冬でもあたたかく過ごせる『なりきりプレオール アニマル』や『ニット帽 アニマル』、お着替えがラクチンになる『お着替え応援 長袖ドレスオール 簡単時短』をご紹介します。





動物に変身できるかわいいプレオール。

ふんわりとした心地のよい生地で、もこもこであたたかく、寒い季節におすすめです。





動物のお顔が刺しゅうされたニット帽。

裏地付きだがらちくちくしないのもポイントです。





胸元のモチーフがかわいいドレスオール。

スナップボタンが少なく、モチーフをひっぱると面ファスナーが簡単に外れてお着替えがラクチンです。

※店舗によって在庫状況が異なります

その他、新生児・乳児の新作アイテムはこちら：https://bit.ly/4ay8QzR

