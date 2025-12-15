こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
写真映え間違いなし！可愛い動物たちに変身できちゃう アカチャンホンポの『なりきりプレオール アニマル』
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アニマルモチーフの商品を豊富に取り揃えております。
今回は、寒い冬でもあたたかく過ごせる『なりきりプレオール アニマル』や『ニット帽 アニマル』、お着替えがラクチンになる『お着替え応援 長袖ドレスオール 簡単時短』をご紹介します。
動物に変身できるかわいいプレオール。
ふんわりとした心地のよい生地で、もこもこであたたかく、寒い季節におすすめです。
動物のお顔が刺しゅうされたニット帽。
裏地付きだがらちくちくしないのもポイントです。
胸元のモチーフがかわいいドレスオール。
スナップボタンが少なく、モチーフをひっぱると面ファスナーが簡単に外れてお着替えがラクチンです。
※店舗によって在庫状況が異なります
その他、新生児・乳児の新作アイテムはこちら：https://bit.ly/4ay8QzR
※店舗によって在庫状況が異なります