サンケン電気株式会社(埼玉県新座市北野3-6-3)は、高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」のうち、「SIM1-10F1M」の量産を開始しました。

SIM1シリーズとしてこの他に、定格2Aから10Aまでの4製品を近日中に量産予定です。充実したラインアップで幅広い用途に使用いただけます。





SIM1シリーズは、当社従来製品のパッケージサイズはそのままで、保護機能をより強化した製品です。

ハイサイドとローサイドの両方に過電流保護機能を搭載し、何らかの要因でハイサイドかローサイドの出力素子が壊れ、同時オンにより過大な電流が流れた場合でも、壊れていない側のOCPが動作し、出力素子をオフにします。これにより、出力素子破壊後の同時オンによる二次破壊を防止します。

また、ESD保護素子を搭載し、システム構築時の静電気破壊を抑制しました。





さらに、定格10A品のSIM1-10F1Mは、出力素子のターンオフ特性を向上させ、スイッチング損失を大幅に低減しています。洗濯機のドラム駆動など比較的高いキャリア周波数を想定しIGBTのプロセスを最適化することで、VCE(SAT) の上昇を極力抑えつつEOFFを大幅に低減し、トータル損失を従来製品から26％低減しました。従来製品と同じパッケージサイズでより大容量モデルに使用いただけます。





空気清浄機、冷蔵庫、エアコン、洗濯乾燥機など、白物家電に幅広く対応しています。ユニバーサル入力仕様の小～中容量モータのインバータ制御に最適です。









■開発背景

現在、省エネ推進のため、世界的に白物家電のインバータ化が進んでいます。インバータ化が新たに普及していく地域の中には、電源事情が悪く、電源電圧変動による過電圧が発生する地域もあります。

また、組み立てもさまざまな地域の工場で行われることが想定されます。製造過程における静電気破壊の対策要求が高まっており、IPMのすべての端子に対して十分なESD耐量が求められます。





SIM1シリーズは、従来製品のパッケージサイズのまま、ハイサイドとローサイドの両方に過電流保護機能を搭載し、保護機能を強化しました。過電圧による音鳴りやパッケージ破裂などの致命的な破壊を抑制します。さらに、LS端子とCOM端子間にESD保護素子を搭載し、ESD耐量を他の端子と同レベルまで向上させました。これにより、セット組み立て時の静電気破壊を抑制します。





詳細URL： https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/newproduct/#P-66301





白物家電向け高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」





■製品外観

パッケージ名称：DIP40

(ボディーサイズ：36.0mm × 14.8mm ×4.0mm)





DIP40パッケージ





■ラインアップ





SIM1シリーズラインアップ





■用途

ユニバーサル入力仕様の小～中容量モータのインバータ制御

● 冷蔵庫のコンプレッサ駆動

● 洗濯乾燥機のファン・ポンプ駆動

● エアコンのファンモータ駆動

● 空気清浄機のファンモータ駆動 など









■特徴

● Pbフリー(RoHS対応)

● 温度モニタ機能搭載

● ブートストラップダイオード内蔵(制限抵抗60Ω)

● CMOS(3.3V、5V系)入力レベル対応

● 保護回路動作時エラー信号出力(FO端子)

● 保護機能

● 過電流保護機能

ハイサイド(OCP1)：自動復帰

ローサイド(OCP2)：自動復帰

● 電源電圧低下保護機能

ハイサイド(UVLO_VB)：自動復帰

ローサイド(UVLO_VCC)：自動復帰

● サーマルシャットダウン(TSD) ：自動復帰









■充実した保護機能

- ハイサイドとローサイドの両方に過電流保護機能を搭載

SIM1シリーズは、ハイサイド過電流保護機能(OCP1)とローサイド過電流保護機能(OCP2)を搭載しています。

何らかの要因でハイサイドかローサイドの出力素子が壊れ、同時オンにより過大な電流が流れた場合でも、壊れていない側のOCPが動作し、出力素子をオフにします。これにより、出力素子破壊後の同時オンによる二次破壊を抑制します。





- ESD保護素子を搭載

一般的にLS端子とCOM端子間のESD耐量は、ローサイドの出力素子のゲート―エミッタ間の耐圧に依存しており、他の端子よりも低い傾向があります。本ICは、LS端子とCOM端子間にESD保護素子を搭載し、ESD耐量を他の端子と同レベルまで向上させました。

これにより、システム構築時の静電気破壊を抑制します。





SIM1シリーズブロック図





■スイッチング損失を低減

SIM1-10F1Mは、出力素子のターンオフ特性を向上させ、スイッチング損失を大幅に低減しています。

洗濯機のドラム駆動など、高周波動作をさせるアプリケーションの効率向上が期待できます。





SIM1-10F1Mのスイッチング特性とIGBTトータル損失





■応用回路例





応用回路例





■会社概要

社名 ： サンケン電気株式会社

代表者 ： 代表取締役社長CEO 高橋 広

所在地 ： 〒352-8666 埼玉県新座市北野三丁目6番3号

設立 ： 1946年9月5日

事業内容： 電子部品、デバイス、電子回路の製造および販売

電気機械器具の製造および販売

前各号に付帯する一切の業務

資本金 ： 20,896,789,680円

URL ： https://www.sanken-ele.co.jp/