株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健、以下SCP)は、SCPがマスターライセンスを保有し、2025年に誕生45周年を迎えたスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP」を京王百貨店 新宿店にてオープンいたします。





ショップイメージ





■先行販売のグッズが登場

オープンを記念してピングーの原作であるクレイアートを使用したグッズを多数発売いたします。

また、ピングーグッズを税込み3,300円以上購入の方にはノベルティとしてショッパーをプレゼントいたします。





グッズ集合(1)





グッズ集合(2)





アクリルキーホルダー(ランダム10種)





缶マグネット(ランダム10種)





ステッカー





ノベルティ ショッパー





■オープン初日はピングーとピンガがお出迎え

オープン初日の12日18日(木)10時に京王百貨店 新宿店の正面玄関にてピングーとピンガがお出迎えをいたします。





ピングー ピンガ





【概要】

場所 ：京王百貨店 新宿店7階パイレーツファクトリーギフツ

所在地 ：〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4

期間 ：2025年12月18日(木)から終了日未定

営業時間：10:00～20:00

※年末年始の営業時間に関してはHPでご確認ください。









【ピングーとは…】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。





▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu









●ご掲載に関してのお願い

クレジットを表記ください。

(C)2025 JOKER.

※任意：ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願い致します。