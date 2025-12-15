カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、踏んで回すだけ簡単設置ができ、物理的に完全ロックする車の盗難防止ブレーキロック『S-HLOC02』の発売開始をお知らせします。





MAXWIN ブレーキペダルロック









【販売ショップ】

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRD852Y7

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/s-hloc02/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/s-hloc02.html





MAXWIN S-HLOC02









【踏んで回すだけの簡単設置ブレーキロック】

ペダルを足で押さえながらハンドルを回すだけでロック完了！

特許取得の破壊されにくいシリンダー構造を採用し、高強度合金の本体でブレーキペダルを物理的にロックします。

ロック本体の先端にはメタルコーンも付属しており、緊急脱出用ハンマーとしても常備できます。









【スペック詳細】

◆踏んで回すだけの簡単設置

踏んで回して強力ロック

設置してペダルを踏み、ハンドルを回すだけでロック完了！

破壊されにくいシリンダー構造を採用し、ブレーキペダルを強力ロックします。









◆特許取得シリンダー

破壊されにくいシリンダー(鍵穴)構造を採用し、ドリルでシリンダーを破壊するという方法でも、簡単に開錠されません。シリンダーは特許取得済み。









◆高硬度の合金を採用

ステンレス鋼とアルミ合金製のシリンダーと本体なので、極めて丈夫であり、簡単に破壊されることはありません。

先端にメタルコーンが付属しているので、緊急事態の際に窓ガラスを割るハンマーとして命を守ります。護身用具としても使用可能です。









◆設置が簡単

ブレーキペダルに挟んで製品ハンドルを引き上げるとロック完了。解錠は鍵を入れて回すだけで自動開錠可能。誰でも簡単に設置可能です。









◆幅広い車種に対応

一般乗用車はもちろん、軽自動車にも使用可能。









【製品仕様】

本体サイズ ：420×130×50mm

重量 ：1,495g

材質 ：アルミ合金 + 亜鉛合金

床～ペダルの対応可能距離：10～16cm

対応可能なペダルアーム幅：0.5～1.5cm