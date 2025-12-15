全国に72の温泉ホテル・宿・テーマパークなどを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼 俊介）は、子供服ブランド「ミキハウス」を展開する三起商行株式会社（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：木村 皓一、以下「ミキハウス」）とのコラボ企画として、宿泊プランにオプションとして追加いただけるミキハウスのアメニティセットをご用意。2025年12月15日より予約開始いたしました。大江戸温泉物語Premium ホテルニュー塩原、大江戸温泉物語Premium あたみ、大江戸温泉物語Premium 山中グランドホテルの3施設限定でのご提供となります。

■コラボレーションの背景

今回プランを販売する3施設は、施設ごとにレストランにてキッズメニュー提供やキッズパーク、小さなお子さまのための館内備品レンタルなど、ご家族のみなさまで快適にお過ごしいただける空間とサービスを提供してまいりました。この度「子どもたちと家族の毎日が笑顔でいっぱいに」というビジョンを掲げる「ミキハウス」と私たちの思いが一致し、取り組みを強化する運びとなりました。

■選べる4種類のアメニティセット概要

ご宿泊にオプションとして「ミキハウス」のアメニティを追加いただけます。お子さまの年齢や好みに合わせて、内容の違う4種類からお好きなアメニティセットをお選びいただけます。予約開始日： 2025年12月15日（月）対象施設：・大江戸温泉物語Premium ホテルニュー塩原（栃木県）・大江戸温泉物語Premium あたみ（静岡県）・大江戸温泉物語Premium 山中グランドホテル（石川県）ご予約方法：公式サイトまたはお電話にて承ります料金：平日1室2名利用時 22,600円～/名 （ご宿泊料金、夕朝食、アメニティを含む）※消費税・サービス料込み、入湯税別※料金は施設、日程、部屋タイプ、アメニティ内容により変動いたします。

＜お選びいただけるアメニティセットのご紹介＞

【ベビー向け】

バスポンチョセット(BOX入り)お子さまとのご宿泊をさらに快適にお過ごしいただける、バスポンチョ、バスミトン、ハンドタオルの3点セットをご用意いたしました。生まれたての赤ちゃんから2歳頃までお使いいただけます。

ベビーおもてなしセットお子さまのデリケートなお肌のためのスキンケアと、旅行先で楽しく遊べるアイテムをご用意いたしました。

【キッズ向け】

お子さまわくわくセットミキハウスのキャラクターがモチーフになった役立つ実用的なアイテムをご用意いたしました。3歳から6歳頃のお子さまにお使いいただけます。

作務衣セットお部屋やお風呂あがりにも快適にお過ごしいただける肌触りの良い作務衣(さむえ)をご用意いたしました。1歳から4歳頃のお子さまにお使いいただけます。

※写真・画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます※プランの内容は変更となる可能性がございます※予告なく販売を停止、中止する場合がございます

■アメニティセットを提供するホテル・宿の施設概要

【大江戸温泉物語Premium ホテルニュー塩原】

住所 〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原705アクセス 東北自動車道 西那須野塩原ICより約25分公式サイト： https://x.gd/ZObn0

【大江戸温泉物語Premium あたみ】

住所 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町8-3アクセス （車）東京方面から、西湘バイパス支線 石橋ICより約40分 名古屋方面から、伊豆縦貫自動車道 大場・函南ICより約1時間 （電車）JR熱海駅より徒歩で約10分公式サイト： https://x.gd/GGEre

【大江戸温泉物語Premium 山中グランドホテル】

住所 〒922-0117 石川県加賀市山中温泉上野町ル-15-4アクセス （車）北陸自動車道 加賀ICより約15分 （電車）北陸新幹線ほか加賀温泉駅より車で約20分公式サイト： https://x.gd/nxoxY

【三起商行株式会社】

◇事業内容：ベビー、子ども服および子どもを取りまくファミリー関連商品の企画・製造・販売、および出版・教育・子育て支援などの文化事業。◇ブランド： ミキハウス、ダブルＢ、チエコサク

◇本社：大阪府八尾市若林町１－７６－２◇代表：代表取締役社長 木村 皓一◇設立：1978 年 9 月（昭和 53 年）◇資本金：2,030 百万円◇店舗 日本国内では百貨店直営店約 90 店舗を中心に、200 店舗以上を展開、海外ではニューヨークのザ・プラザホテル店、ロンドンのハロッズ店、パリのサントノーレ店、北京の SKP 店、シンガポールのマリーナベイサンズ店など、海外 17 の国と地域に 108 店（2025 年 12月現在）と広がっています。◇公式サイト URL：https://www.mikihouse.co.jp/

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国72施設。2025年12月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/