「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸に、Z世代の早期人材育成事業を展開する株式会社LIFE Entertainment (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大越春輝) は、2025年12月27日(土)にa-LAND〈エーランド〉 supported by avex trax in Zepp Shinjukuを開催します。本イベントを彩るプロデューサー5名からのコメントを公開しました。

a-LAND supported by avex trax in Zepp Shinjuku「大忘年祭」出演者公開中！

a-LAND〈エーランド〉 supported by avex trax in Zepp Shinjuku は 12月27日（土） に開催が決定！第10回という節目を記念し、過去最大規模となる 「大忘年祭」スペシャル として実施します。Z世代が一堂に会する大注目の年末イベントをお楽しみください。この度、公式SNSにて出演者の発表を開始いたしました。年末を盛り上げる最高のパフォーマンスやSNSで大注目の“パラパラ”も、今流行りのフェスの熱気も、全部リアルで味わえる一日をお楽しみください。

「忘年祭」を彩るイベントプロデューサー5名からのコメントを大公開！

12月27日（土） に開催されるa-LAND〈エーランド〉 supported by avex trax in Zepp Shinjuku 記念すべき第10回開催を彩るイベントプロデューサーをご紹介！

鈴木駿希

1人でも多くのお客様に笑顔にできるように、ZEROCAREER一同ここまで本気で準備してきました！僕らのイベントには新しい友達ができたり、運命の出会いがあったり、最高の思い出になったり、人生左右するような刺激貰ったり皆さんの大きな"キッカケ"を作れます絶対後悔させない夜にします！！お楽しみに！！

関根健太

コロナが落ち着いて世間的にもフェス文化が戻ってきている今日この頃、間違いなくZ世代を代表するフェスを創ってるのが僕らです。今までの規模感・お客様満足度、どれをとっても間違いなくトップです。普段フェスを体験したことない人もこの機会に是非お待ちしております！

高田廉

淡々とした大学生活に非日常をコロナ禍で失われた出会いや熱狂を年末最後の忘年会で表現します。年齢や大学の垣根を超えた交流を主催とお客様で一緒に作り上げましょう！我ら若者が日本に活気を。最後の夜を楽しみましょう！！

清水愛斗

挑戦する中で得た悔しさも成功も、すべてこの日にぶつけます。主催者も来場者も関係なく、同じ熱量で楽しめる空間を作りたい。日常では得られない刺激と出会いを、このイベントに詰め込みました。年末最後に、心から「参加して良かった」と思える時間を届けます！

新原粋斗

2年前、大学1年生の頃に自分もイベントにお客さんとして参加して、そこで味わった熱狂を作っていきたいと思い主催側として飛び込みました！当時からじゃ想像できないような多くの出会い、経験ができ自分の中での大きな自信に変わりました。年末最後の土曜日、終わり良ければ全て良しで最高の忘年会にしましょう！きっと大きな出会いやキッカケがあると思います！

櫻井秀都

おそらく主催者のほとんどは普通の学生じゃ味わないような困難や挫折を経験し、その都度自分と向き合い乗り越えてきた精鋭たちだと肌で感じてます。そんな主催者500人で今までの歴史を塗り替えるイベントを作りあげます。学生達が作り上げた学生レベルを超えたイベントをお届けします！

U-25 が楽しめるクラブフェス a-LAND supported by avex trax

“五感で楽しめるエンタメを創出する”をコンセプトに開催する「U-25 が楽しめるクラブフェス」。専属DJチームである「a-crew」をはじめ、Z世代を中心に注目を集める多数のクリエイターと共に、クラブシーンから離れたZ世代に向けて気軽に、誰もが楽しめるイベントを設計。

“平成リバイバル！？”a-LAND 公式SNSにてパラパラ・チャレンジ開催中！

SNSでも注目のパラパラをZ世代大学生が挑戦中！昭和・平成カルチャーの象徴「パラパラ」を令和の時代にリバイバル！？投稿をぜひお楽しみください！

LIFE Entertainmentとは

