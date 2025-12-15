ライフスタイルカンパニー株式会社は、ホビー関連ブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」から『なんでもいきもの』シリーズより「ぷくぷくドロップシール」と「ぷにっこ のりおにぎり」を発売いたします。12月15日(月) 11時より、TOKOTOYZ公式サイト・楽天・Amazon・TikTok Shop等で順次発売を開始し、12月中旬より全国のバラエティショップ、ホビーショップで販売予定です。(いずれも一部店舗を除く)

商品概要

今大人気のぷくぷくシール！「のりおにぎり」・「なんでもいきもの」の2種類があります。・バリエーション ：全2種・価格 ：550円（税込）・対象年齢 ：6歳以上※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

今流行りのスクイーズでモチモチの感触です。・価格 ：1,650円（税込）・対象年齢 ：12歳以上※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー所在地：東京都中央区八丁堀２丁目２４番３号 PMO八丁堀Ⅱ７階TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）

TOKOTOYZ（トコトイズ）「TOKOTOYZ」は、“Play Beyond Borders ― 遊びに限界はない” をコンセプトに、世代や国境を越えて楽しめるトレンドトイを発信する新ブランドです。国内外のキャラクター・ファンシーグッズ市場に向け、コレクション性とデザイン性に優れた商品を展開していきます。

