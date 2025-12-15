公益社団法人土木学会（会長 池内 幸司）では、福音館書店「月刊たくさんのふしぎ」から木村亮 土木学会 国際センター長が文を書かれた絵本「土のうの道」が2025年12月に刊行されたことを記念して、トークイベントを開催します。アフリカでの体験や絵本に込めた願い、「人々の暮らしを守り豊かにする」土木技術者としてのスタンスなど、たっぷりとそしてディープに語っていただきます。冬休み終盤、特に小学生のお子さんに、ご参加いただきたく存じます。

イベント概要

月刊たくさんのふしぎ刊行記念トークイベント 木村亮さんに聞く 「土のうの道」

日時：2026年1月6日（火）15時30分-16時30分場所：公益社団法人土木学会 AB会議室（東京都新宿区四谷一丁目無番地）参加費：無料定員：会場参加 50名／オンライン（zoom） 300名（土木学会公式YouTubeチャンネルでもライブ配信予定 ※申込み不要）出演：木村 亮 土木学会国際センター長／ボンドエンジニアリング株式会社 代表取締役社長主催：公益社団法人土木学会（国際センター）

https://do-nou.peatix.com/view

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E5%AD%A6%E4%BC%9A

公益社団法人 土木学会 会員・企画課 中島〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目無番地TEL：03-3355-3435 FAX：03-5379-2769 E-Mail：planning@jsce.or.jp

出版社：福音館書店雑誌：40ページ発売日：2025年12月3日定価：810円（本体736円＋税）

https://www.fukuinkan.co.jp/book?id=7712

「行動する技術者たち」より（土木学会公式note）

https://note.com/jsce/n/n88f09cc07cbd