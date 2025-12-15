24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2025年12月15日（月）、東京都台東区に上野店をリニューアルオープンしました。

エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会の更なる創出となる出店を進めております。

■店舗概要

店舗名：エニタイムフィットネス上野店住所：〒110-0014 東京都台東区北上野2-6-4 上野竹内ビル（HYビル）1F店舗HP：https://www.anytimefitness.co.jp/ueno/

■エニタイムフィットネスとは

エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5,500店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズです。日本では2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとしてさまざまな地域に出店。2025年6月に全国1,200店舗となり、2025年5月に会員数100万人突破しました。

ＦＣ本部 ：株式会社Fast Fitness Japan 代表者 ：代表取締役社長 山部 清明 東京本社 ：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング 10F ＵＲＬ ：http://www.anytimefitness.co.jp/

