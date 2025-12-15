イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education（THE）」が「Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2026」の結果を発表し、岡山理科大学は国内23位タイ、私立大学で慶應、東京理科などに続く5位タイにランクインしました。今回が２度目の実施となるこのランキングは、学問分野の境界を越えた学際的な科学研究への貢献と取り組みを可視化するものです。西日本の私立大学では近畿大学、関西大学等と並ぶ1位タイにランクインしました。 結果は次の通りです。・岡山理科大学 801＋位 （国内23位タイ）国内私大5位タイ国内私立大学195 慶應351-400 東京理科601-800 芝浦工業、帝京801+ 岡山理科、近畿、中部、中央、関西、甲南、京都産業、東京都市THE学際科学ランキング2026の詳細はこちらhttps://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/interdisciplinary-science-rankings