【群馬県】「eスポーツ2days2025」開催！！ eスポーツの全国大会を2日間楽しめる！！
12月20日（土）に「第5回全日本eスポーツ実況王決定戦」（eスポーツ実況の技能を競う全国初のeスポーツ実況者大会）、12月21日（日）に「U19eスポーツ選手権2025」（都道府県・学校の枠にとらわれない19歳以下のeスポーツ全国大会）を開催します。実況王では、ポケモンユナイトの対戦会やピカチュウのグリーティング、プロチームのブース出展を行います。U19では、優勝者チームとプロチームのアカデミーとのエキシビションマッチやスペシャルゲストによるトークイベント等、会場内コンテンツが盛りだくさんです。
第５回全日本eスポーツ実況王決定戦とは
「第５回全日本eスポーツ実況王決定戦」は、需要が拡大しているeスポーツ実況者の登竜門として定着することを目指し、eスポーツ周辺産業に不可欠な実況者の育成を図ることを目的とした日本を代表する全国唯一のeスポーツ実況者の大会です。
開催概要
■日時
令和7年12月20日（土）10:00～18:00
■会場
Gメッセ群馬（群⾺県⾼崎市岩押町12ー24）
■実況タイトル
Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）
■内容
第5回全日本eスポーツ実況王決定戦 決勝大会ポケモンユナイト対戦会ピカチュウのグリーティングプロeスポーツチームのブース出展
■出演者
MC/審査委員長
篠原光 氏
審査員
たきしま 氏Obuyan 氏コーリー/郡正夫 氏Suix 氏
■その他
詳細は公式HPを御確認ください。https://esports-jikkyo-oh.jp/
U19eスポーツ選手権2025とは
「U19eスポーツ選手権2025」は、群馬県のｅスポーツ事業の認知拡大を目的とした、日本を代表するｅスポーツの全国大会です。都道府県・学校の枠にとらわれない、自由なチーム編成ができることが特徴です。
開催概要
■日時
令和7年12月21日（日）10:00～18:00
■会場
Gメッセ群馬（群⾺県⾼崎市岩押町12ー24）
■実況タイトル
「VALORANT」「League of Legends」
■内容
U19eスポーツ選手権2025 決勝大会優勝チームとプロeスポーツチームのアカデミーによるエキシビションマッチスペシャルゲストを交えたトークショー
■出演者
MCアシスタントMC
山内隼鷹 氏大友美有 氏
VALORANT部門実況VALORANT部門解説
TRANECO 氏Retloff 氏
League of Legends部門実況League of Legends部門解説
syouryu 氏Nemoh 氏
ウォッチパーティー
aco 氏、ade 氏、yutapon 氏、藍坂しう 氏
■その他
詳細は公式HPを御確認ください。https://www.u19esports.jp/
後援
経済産業省スポーツ庁高崎市上毛新聞社群馬テレビ株式会社FM GUNMA一般社団法人 群馬県eスポーツ連合東日本旅客鉄道株式会社※スポーツ庁は「U19eスポーツ選手権2025League of Legends部門」のみの後援
協賛
お問い合わせ先
■所属名：群馬県産業経済部戦略セールス局eスポーツ・クリエイティブ推進課eスポーツ係■FAX：027-223-1197■電話：027-898-2709■所在地：群馬県前橋市大手町１－１－１■E-mail：supokuri@pref.gunma.lg.jp■公式HP：https://www.pref.gunma.jp/page/707161.html