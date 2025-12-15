クラウドサービス情報開示認定機関ASPIC、「ソフト開発データ可視化」及び「農業水利施設の遠隔制御」のSaaS 2件を新たに認定。創立25周年記念 新規申請手数料無料キャンペーンも実施中
一般社団法人日本クラウド産業協会(通称：ASPIC、東京都品川区西五反田、会長：河合 輝欣)は、2025年12月1日、クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定機関として申請された2件のクラウドサービスについて第72回認定審査委員会にて審査した結果、認定機関の定める審査基準に従って「安全・信頼性に係る情報開示」が適切に行われていることを認定いたしました。
本情報開示認定制度は、平成19年から総務省ご指導の下、ASPICが立ち上げ・推進しており、利用者が安心して利用できるクラウドサービスの普及推進を図っています。
今回の認定により、累計334サービス、223社が認定されました。
■申請されたサービス(届出順)
〇認定区分：ASP・SaaS(2サービス)
(1)【会社名】テクマトリックス株式会社
【サービス名】クオミル クラウドサービス
(2)【会社名】株式会社IHIインフラシステム
【サービス名】IHI-WMS_Cloud
以下、新規認定サービス及び直近で認定を更新したサービスを紹介します。
認定サービスの開示情報につきましては、利用者が比較、選択等する際の参考に利用いただけるよう、認定機関ASPICホームページに掲載しております。
( https://www.aspicjapan.org/nintei/ )
■新規認定サービスの概要
新規認定した2サービスの概要を示します。今後も申請があったものから順次、審査を行い、情報開示が適切と判断されるサービスを認定していく予定です。
【ASP・SaaS申請： 2サービス(2事業者)】
＜No.1＞
サービスの名称：クオミル クラウドサービス
事業者の名称 ：テクマトリックス株式会社
サービスの概要：ソフトウェア開発で生じる開発アクティビティや
ソフトウェアメトリクスなどのデータを自動で収集・可視化し、
潜在的な課題やリスクの発見を支援するサービス
＜No.2＞
サービスの名称：IHI-WMS_Cloud
事業者の名称 ：株式会社IHIインフラシステム
サービスの概要：農業水利施設およびそこを流れる用水・排水を一元管理し、
広範囲に点在するポンプ場や分水工などに設置されたポンプ・
ゲート・バルブ設備を、遠隔から監視制御できるサービス
■クラウドサービス情報開示認定機関事務局からのお知らせ
【ASPIC25周年記念新規申請手数料無料キャンペーンのお知らせ】
ASPIC情報開示認定機関では、ASPIC創立25周年を記念して、「2025年10月1日より2026年11月19日までの間に審査対象となったクラウドサービス」の新規認定手数料を無料とするキャンペーンを行います。この機会に是非認定取得をご検討下さい！
(1)キャンペーン内容
対象：下記の期間に新規に申請されるクラウドサービス(認定区分の乗換えも新規申請扱い)
期間：2025年10月1日～2026年11月19日
(この期間内の情報開示認定審査委員会で審議されること)
(2)注意事項等
・情報開示認定審査委員会の日程は、ある程度の審査対象サービスが集まった時点で、情報開示認定機関事務局(以下、事務局)が設定します。(審査会の日程は、情報開示認定ページの「お知らせ」にて周知致します)
・審査対象サービスとは、正式に申請資料一式を情報開示認定機関事務局に提出、事務局審査を経て情報開示認定審査会の審査待ちとなっているサービスを言います。
・事務局に正式資料を提出する前に、申請書Bをある程度記述しましたら事務局窓口までご送付頂いたら、内容チェック等の添削を行います。お気軽に事務局までご相談ください。
【その他の特典】
・新規情報開示認定を取得されたサービスの紹介サイト「アスピック」掲載料半年間無料
■認定更新サービス一覧
令和7年8月から直近までで認定更新した、32サービスを下記に示します。認定の有効期間は認定日より2年間有効です。
【更新申請 1サービス(1事業者) 認定更新日：令和7年8月2日】
＜No.1＞
認定番号 ：0251-2108
サービス名称：テクマトリックスTestRailクラウドサービス
事業者名称 ：テクマトリックス株式会社
【更新申請 3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年8月8日】
＜No.1＞
認定番号 ：0020-0808
サービス名称：＠property(アットプロパティ)
事業者名称 ：プロパティデータバンク株式会社
＜No.2＞
認定番号 ：0023-0808
サービス名称：CYBER XEED サービス
事業者名称 ：アマノビジネスソリューションズ株式会社
＜No.3＞
認定番号 ：0024-0808
サービス名称：購買WEBEDI/STANDARD
事業者名称 ：日本電気株式会社
【更新申請 3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年9月9日】
＜No.1＞
認定番号 ：0103-1009
サービス名称：保養所予約システム
事業者名称 ：株式会社ダイナックス
＜No.2＞
認定番号 ：0105-1009
サービス名称：mPLAT/SMP (IT Service Management Platform)
事業者名称 ：株式会社 野村総合研究所
＜No.3＞
認定番号 ：0106-1009
サービス名称：FinalCode
事業者名称 ：デジタルアーツ株式会社
【更新申請3サービス(2事業者) 認定更新日：令和7年9月25日】
＜No.1＞
認定番号 ：0174-1309
サービス名称：スピーキャン ライデン
事業者名称 ：株式会社アルカディア
＜No.2＞
認定番号 ：0281-2309
サービス名称：UGOKUMON (ウゴクモン)
事業者名称 ：株式会社アルカディア
＜No.3＞
認定番号 ：0282-2309
サービス名称：TKC連結グループソリューション
事業者名称 ：株式会社TKC
【更新申請3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年9月30日】
＜No.1＞
認定番号 ：0254-2109
サービス名称：ツムギノ
事業者名称 ：テクマトリックス株式会社
＜No.2＞
認定番号 ：0255-2109
サービス名称：サーバー設定仕様書自動生成サービス SSD-assistance
事業者名称 ：セイ・テクノロジーズ株式会社
＜No.3＞
認定番号 ：医療 0001-1712
サービス名称：カナミッククラウドサービス
事業者名称 ：株式会社カナミックネットワーク
【更新申請3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年10月3日】
＜No.1＞
認定番号 ：0028-0810
サービス名称：安心安全ソリューションASPメール配信サービス
事業者名称 ：株式会社石川コンピュータ・センター
＜No.2＞
認定番号 ：0030-0810
サービス名称：LeySerSystem
事業者名称 ：メシウス株式会社
＜No.3＞
認定番号 ：0034-0810
サービス名称：建設サイト・シリーズ
事業者名称 ：エムシーディースリー株式会社
【更新申請3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年10月5日】
＜No.1＞
認定番号 ：0140-1110
サービス名称：CONTRACTHUB@absonne
事業者名称 ：日鉄ソリューションズ株式会社
＜No.2＞
認定番号 ：0142-1110
サービス名称：SaaS型統合基幹業務システム「SKit FLEXi」
事業者名称 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ
＜No.3＞
認定番号 ：0144-1110
サービス名称：BIZ PLATFORM
事業者名称 ：株式会社クレオ
【更新申請2サービス(1事業者) 認定更新日：令和7年10月7日】
＜No.1＞
認定番号 ：0227-1910
サービス名称：NET119 緊急通報システム
事業者名称 ：株式会社アルカディア
＜No.2＞
認定番号 ：0228-1910
サービス名称：スピーキャン・タイムライン
事業者名称 ：株式会社アルカディア
【更新申請2サービス(2事業者) 認定更新日：令和7年10月14日】
＜No.1＞
認定番号 ：0192-1510
サービス名称：WiMS／SaaS
事業者名称 ：株式会社 ソリューション・アンド・テクノロジー
＜No.2＞
認定番号 ：IP0010-1510
サービス名称：プライベートクラウドQuickIII
事業者名称 ：AGS株式会社
【更新申請1サービス(1事業者) 認定更新日：令和7年10月22日】
＜No.1＞
認定番号 ：0076-0910
サービス名称：可視化経営システム
事業者名称 ：株式会社NIコンサルティング
【更新申請4サービス(4事業者) 認定更新日：令和7年11月22日】
＜No.1＞
認定番号 ：0257-2111
サービス名称：YouWire
事業者名称 ：株式会社ギークフィード
＜No.2＞
認定番号 ：0258-2111
サービス名称：InterSafe GatewayConnection
(インターセーフ ゲートウェイコネクション)
事業者名称 ：アルプスシステムインテグレーション株式会社
＜No.3＞
認定番号 ：0259-2111
サービス名称：EAJ Platform System
事業者名称 ：株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
＜No.4＞
認定番号 ：0260-2111
サービス名称：MOVFAX
事業者名称 ：日本テレネット株式会社
【更新申請4サービス(4事業者) 認定更新日：令和7年11月28日】
＜No.1＞
認定番号 ：0035-0811
サービス名称：PCAクラウド
事業者名称 ：ピー・シー・エー株式会社
＜No.2＞
認定番号 ：0040-0811
サービス名称：venas mint(ビーナスミント)
事業者名称 ：株式会社BSNアイネット
＜No.3＞
認定番号 ：0041-0811
サービス名称：HRAサービス
事業者名称 ：さくら情報システム株式会社
＜No.4＞
認定番号 ：0149-1111
サービス名称：わが街ガイド
事業者名称 ：株式会社パスコ
■情報開示認定制度の経緯と現状
平成19年、ASPICは総務省の受託調査研究によりISO27001を参照したASP・SaaSの情報セキュリティ対策ガイドラインの策定を行いました。並行して、総務省とASPICが合同で「ASP・SaaS普及促進協議会」を立ち上げ、この協議会で、ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針の策定を行い、この指針をもとに平成20年4月、「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」を創設し、認定機関をFMMC、認定業務運営をASPICとして認定制度が開始されました。また、平成29年には認定機関をFMMCからASPICに移管し、以降ASPICが自ら情報開示認定機関として制度の推進等を行っております。
これまでに認定されたサービスは、累計334サービス、223事業者となっています。
以降の経緯は下記リンクを参照ください。
https://www.aspicjapan.org/nintei/about.html