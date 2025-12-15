一般社団法人日本クラウド産業協会(通称：ASPIC、東京都品川区西五反田、会長：河合 輝欣)は、2025年12月1日、クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定機関として申請された2件のクラウドサービスについて第72回認定審査委員会にて審査した結果、認定機関の定める審査基準に従って「安全・信頼性に係る情報開示」が適切に行われていることを認定いたしました。

本情報開示認定制度は、平成19年から総務省ご指導の下、ASPICが立ち上げ・推進しており、利用者が安心して利用できるクラウドサービスの普及推進を図っています。

今回の認定により、累計334サービス、223社が認定されました。









■申請されたサービス(届出順)

〇認定区分：ASP・SaaS(2サービス)

(1)【会社名】テクマトリックス株式会社

【サービス名】クオミル クラウドサービス





(2)【会社名】株式会社IHIインフラシステム

【サービス名】IHI-WMS_Cloud





図1 新規認定サービスのロゴと該当する(赤〇)クラウドサービス安全・信頼性情報開示認定制度認定マーク





以下、新規認定サービス及び直近で認定を更新したサービスを紹介します。

認定サービスの開示情報につきましては、利用者が比較、選択等する際の参考に利用いただけるよう、認定機関ASPICホームページに掲載しております。

( https://www.aspicjapan.org/nintei/ )









■新規認定サービスの概要

新規認定した2サービスの概要を示します。今後も申請があったものから順次、審査を行い、情報開示が適切と判断されるサービスを認定していく予定です。





【ASP・SaaS申請： 2サービス(2事業者)】

＜No.1＞

サービスの名称：クオミル クラウドサービス

事業者の名称 ：テクマトリックス株式会社

サービスの概要：ソフトウェア開発で生じる開発アクティビティや

ソフトウェアメトリクスなどのデータを自動で収集・可視化し、

潜在的な課題やリスクの発見を支援するサービス

＜No.2＞

サービスの名称：IHI-WMS_Cloud

事業者の名称 ：株式会社IHIインフラシステム

サービスの概要：農業水利施設およびそこを流れる用水・排水を一元管理し、

広範囲に点在するポンプ場や分水工などに設置されたポンプ・

ゲート・バルブ設備を、遠隔から監視制御できるサービス









■クラウドサービス情報開示認定機関事務局からのお知らせ

【ASPIC25周年記念新規申請手数料無料キャンペーンのお知らせ】

ASPIC情報開示認定機関では、ASPIC創立25周年を記念して、「2025年10月1日より2026年11月19日までの間に審査対象となったクラウドサービス」の新規認定手数料を無料とするキャンペーンを行います。この機会に是非認定取得をご検討下さい！





(1)キャンペーン内容

対象：下記の期間に新規に申請されるクラウドサービス(認定区分の乗換えも新規申請扱い)

期間：2025年10月1日～2026年11月19日

(この期間内の情報開示認定審査委員会で審議されること)

(2)注意事項等

・情報開示認定審査委員会の日程は、ある程度の審査対象サービスが集まった時点で、情報開示認定機関事務局(以下、事務局)が設定します。(審査会の日程は、情報開示認定ページの「お知らせ」にて周知致します)

・審査対象サービスとは、正式に申請資料一式を情報開示認定機関事務局に提出、事務局審査を経て情報開示認定審査会の審査待ちとなっているサービスを言います。

・事務局に正式資料を提出する前に、申請書Bをある程度記述しましたら事務局窓口までご送付頂いたら、内容チェック等の添削を行います。お気軽に事務局までご相談ください。





【その他の特典】

・新規情報開示認定を取得されたサービスの紹介サイト「アスピック」掲載料半年間無料









■認定更新サービス一覧

令和7年8月から直近までで認定更新した、32サービスを下記に示します。認定の有効期間は認定日より2年間有効です。

【更新申請 1サービス(1事業者) 認定更新日：令和7年8月2日】

＜No.1＞

認定番号 ：0251-2108

サービス名称：テクマトリックスTestRailクラウドサービス

事業者名称 ：テクマトリックス株式会社





【更新申請 3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年8月8日】

＜No.1＞

認定番号 ：0020-0808

サービス名称：＠property(アットプロパティ)

事業者名称 ：プロパティデータバンク株式会社

＜No.2＞

認定番号 ：0023-0808

サービス名称：CYBER XEED サービス

事業者名称 ：アマノビジネスソリューションズ株式会社

＜No.3＞

認定番号 ：0024-0808

サービス名称：購買WEBEDI/STANDARD

事業者名称 ：日本電気株式会社





【更新申請 3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年9月9日】

＜No.1＞

認定番号 ：0103-1009

サービス名称：保養所予約システム

事業者名称 ：株式会社ダイナックス

＜No.2＞

認定番号 ：0105-1009

サービス名称：mPLAT/SMP (IT Service Management Platform)

事業者名称 ：株式会社 野村総合研究所

＜No.3＞

認定番号 ：0106-1009

サービス名称：FinalCode

事業者名称 ：デジタルアーツ株式会社





【更新申請3サービス(2事業者) 認定更新日：令和7年9月25日】

＜No.1＞

認定番号 ：0174-1309

サービス名称：スピーキャン ライデン

事業者名称 ：株式会社アルカディア

＜No.2＞

認定番号 ：0281-2309

サービス名称：UGOKUMON (ウゴクモン)

事業者名称 ：株式会社アルカディア

＜No.3＞

認定番号 ：0282-2309

サービス名称：TKC連結グループソリューション

事業者名称 ：株式会社TKC





【更新申請3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年9月30日】

＜No.1＞

認定番号 ：0254-2109

サービス名称：ツムギノ

事業者名称 ：テクマトリックス株式会社

＜No.2＞

認定番号 ：0255-2109

サービス名称：サーバー設定仕様書自動生成サービス SSD-assistance

事業者名称 ：セイ・テクノロジーズ株式会社

＜No.3＞

認定番号 ：医療 0001-1712

サービス名称：カナミッククラウドサービス

事業者名称 ：株式会社カナミックネットワーク





【更新申請3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年10月3日】

＜No.1＞

認定番号 ：0028-0810

サービス名称：安心安全ソリューションASPメール配信サービス

事業者名称 ：株式会社石川コンピュータ・センター

＜No.2＞

認定番号 ：0030-0810

サービス名称：LeySerSystem

事業者名称 ：メシウス株式会社

＜No.3＞

認定番号 ：0034-0810

サービス名称：建設サイト・シリーズ

事業者名称 ：エムシーディースリー株式会社





【更新申請3サービス(3事業者) 認定更新日：令和7年10月5日】

＜No.1＞

認定番号 ：0140-1110

サービス名称：CONTRACTHUB@absonne

事業者名称 ：日鉄ソリューションズ株式会社

＜No.2＞

認定番号 ：0142-1110

サービス名称：SaaS型統合基幹業務システム「SKit FLEXi」

事業者名称 ：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ

＜No.3＞

認定番号 ：0144-1110

サービス名称：BIZ PLATFORM

事業者名称 ：株式会社クレオ





【更新申請2サービス(1事業者) 認定更新日：令和7年10月7日】

＜No.1＞

認定番号 ：0227-1910

サービス名称：NET119 緊急通報システム

事業者名称 ：株式会社アルカディア

＜No.2＞

認定番号 ：0228-1910

サービス名称：スピーキャン・タイムライン

事業者名称 ：株式会社アルカディア





【更新申請2サービス(2事業者) 認定更新日：令和7年10月14日】

＜No.1＞

認定番号 ：0192-1510

サービス名称：WiMS／SaaS

事業者名称 ：株式会社 ソリューション・アンド・テクノロジー

＜No.2＞

認定番号 ：IP0010-1510

サービス名称：プライベートクラウドQuickIII

事業者名称 ：AGS株式会社





【更新申請1サービス(1事業者) 認定更新日：令和7年10月22日】

＜No.1＞

認定番号 ：0076-0910

サービス名称：可視化経営システム

事業者名称 ：株式会社NIコンサルティング





【更新申請4サービス(4事業者) 認定更新日：令和7年11月22日】

＜No.1＞

認定番号 ：0257-2111

サービス名称：YouWire

事業者名称 ：株式会社ギークフィード

＜No.2＞

認定番号 ：0258-2111

サービス名称：InterSafe GatewayConnection

(インターセーフ ゲートウェイコネクション)

事業者名称 ：アルプスシステムインテグレーション株式会社

＜No.3＞

認定番号 ：0259-2111

サービス名称：EAJ Platform System

事業者名称 ：株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

＜No.4＞

認定番号 ：0260-2111

サービス名称：MOVFAX

事業者名称 ：日本テレネット株式会社





【更新申請4サービス(4事業者) 認定更新日：令和7年11月28日】

＜No.1＞

認定番号 ：0035-0811

サービス名称：PCAクラウド

事業者名称 ：ピー・シー・エー株式会社

＜No.2＞

認定番号 ：0040-0811

サービス名称：venas mint(ビーナスミント)

事業者名称 ：株式会社BSNアイネット

＜No.3＞

認定番号 ：0041-0811

サービス名称：HRAサービス

事業者名称 ：さくら情報システム株式会社

＜No.4＞

認定番号 ：0149-1111

サービス名称：わが街ガイド

事業者名称 ：株式会社パスコ









■情報開示認定制度の経緯と現状

平成19年、ASPICは総務省の受託調査研究によりISO27001を参照したASP・SaaSの情報セキュリティ対策ガイドラインの策定を行いました。並行して、総務省とASPICが合同で「ASP・SaaS普及促進協議会」を立ち上げ、この協議会で、ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針の策定を行い、この指針をもとに平成20年4月、「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」を創設し、認定機関をFMMC、認定業務運営をASPICとして認定制度が開始されました。また、平成29年には認定機関をFMMCからASPICに移管し、以降ASPICが自ら情報開示認定機関として制度の推進等を行っております。





これまでに認定されたサービスは、累計334サービス、223事業者となっています。

以降の経緯は下記リンクを参照ください。

https://www.aspicjapan.org/nintei/about.html