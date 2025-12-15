株式会社デンネマイヤー(所在地：東京都港区、代表取締役：絹田信也、以下：デンネマイヤー)は、産経新聞社が2026年1月27日(火)に開催するオンラインセミナー「AI時代の知財・法務戦略:オペレーション改革が築く未来の競争力」に協賛いたします。本セミナーでは、生成AI時代における知財・法務部門の連携強化とテクノロジー活用による業務効率化を通じて、経営を支える戦略的パートナーへと進化する道筋を提示します。





セミナー詳細URL： https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/4885









デンネマイヤー





■グローバル知財のDXを推進するデンネマイヤーのソリューション

デンネマイヤーは、60年以上にわたり世界180カ国以上で知財総合サービスを提供してきたグローバルリーダーです。生成AIの急速な普及により、知財・法務部門が対応すべき課題は複雑化・高度化しています。一方で、日本企業の知財部門は依然として「守りの知財」に留まっているケースも多く、経済産業省も「知財・無形資産の投資・活用戦略」において、知財部門が経営戦略に積極的に関与することの重要性を示しており、企業の知財部門においては「守りの知財」から「攻めの知財」への転換が求められています。





デンネマイヤーが提供する知財管理システム「DIAMS(ダイアムス)」シリーズとAI特許分析ツール「Octimine(オクティマイン)」は、知財部門が経営戦略を牽引する「攻めの知財」への転換を支援します。





【DIAMS(ダイアムス)シリーズ】

特許・商標・意匠などの知的財産を一元管理し、経営判断に直結するインサイトを提供するプラットフォームです。大企業や特許事務所など、大量の知的財産を取り扱う企業向けに、ダッシュボードのカスタマイズが可能な「DIAMS iQ(ダイアムス アイキュー)」と、中小企業やスタートアップ向けに、プラグ＆プレイ型で直ぐに使用できる「DIAMS U(ダイアムス ユー)」をご用意しています。

詳細： https://www.dennemeyer.com/ja/ip-software/diams/





【Octimine(オクティマイン)】

AI技術を活用した次世代の特許検索・分析プラットフォームです。自然言語処理(NLP)と機械学習により、競合企業の技術動向分析、パテントランドスケープ作成、侵害リスク特許の早期発見などを従来の数分の一の時間で実現し、開発時のインサイトや経営レベルの判断材料を提供します。

詳細： https://www.dennemeyer.com/ja/ip-software/octimine-patent-analysis-software/









■セミナー概要

名称 ： AI時代の知財・法務戦略:オペレーション改革が築く未来の競争力

開催日時 ： 2026年1月27日(火)13:00～16:00予定

会場 ： オンライン配信(申込いただいたメールアドレスに視聴URLを送付)

参加費 ： 無料(事前登録制)

定員 ： 500名

対象 ： 企業の法務・知財部門、経営企画・経営戦略・DX推進部門の

責任者・担当者、中堅・大企業の経営者、役員、経営幹部

主催 ： 産経新聞社

協賛 ： 特別協賛 MNTSQ株式会社、

通常協賛 クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社、

株式会社デンネマイヤー ほか

申込URL ： https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/4885









【プログラム概要】

13:05～ 基調講演

「AI時代に企業の競争力を高める知財経営戦略」

渡部俊也氏(東京科学大学 研究イノベーション本部 副学長)

13:45～ 企業講演(MNTSQ株式会社、

クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 ほか)

14:15～ 特別講演1.

「リーガルオペレーションの最適化へ向けたテクノロジーの実装」

佐々木毅尚氏(One Thought合同会社 代表社員)

15:00～ 特別講演2.

「AI時代の法務知財――効率性の陰で失われる教育機会とマネジメント力」

朽木鴻次郎氏(朽木事務所 代表、元任天堂 総務本部 / 製造本部部門長)





※ セミナー終了後、見逃し配信が視聴できます

※ セミナー視聴後、アンケートに回答すると講演者のプレゼン資料がダウンロードできます









■株式会社デンネマイヤーについて

デンネマイヤーは創業から60年以上にわたり知的財産の保護に取り組んでいく過程で、知的財産管理サービス、専門家によるコンサルティング、先進的な知的財産管理システムなど、グローバル総合サービスプロバイダーへと成長してきました。現在、世界20ヵ所以上のダイレクトオフィスを展開しています。世界中のより多くのお客様へサービス提供するため、新しい市場の開拓・開発にも積極的に取り組んでいます。





社名 ： 株式会社デンネマイヤー

本社所在地： 〒108-0014 東京都港区芝5丁目25番11号 ヒューリック三田ビル6階

代表取締役： 絹田信也

事業内容 ： 知財総合サービスプロバイダー 特許年金管理、

特許・商標モニタリング・更新、欧州特許の有効化、PCT出願、

統一特許裁判所(UPC)管轄からのオプトアウト、

知財管理システム、AIベースの特許検索・分析ツール など

設立 ： 1962年 ルクセンブルク

URL ： https://www.dennemeyer.com/ja/

X ： https://x.com/DennemeyerJapan

YouTube ： https://www.youtube.com/c/DennemeyerGroup