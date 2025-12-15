https://subaru20260116.peatix.com/view

株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、“だけメシ料理研究家”ちはる氏新刊『「もう、これ以上簡単にできない」家ごはんレシピ』発売記念【無料オンラインイベント】1月16日（金）20時より開催

「なんでもいい」って言われても・・・毎日の献立を考えるのはとても大変！このイベントでは書籍に掲載されたレシピでできる１週間分の献立例をご紹介！余った食材の利用方法なども紹介します！ 「時間もない」「元気もない」「でも何か作らなあかん！」時でも、ほったらかすだけ！和えるだけ！いつもの食材や調味料だけ！で、せなあかん「家ごはん」が圧倒的に楽になる！料理を実演します。

＊ 特典として今回のイベントのアーカイブ動画をプレゼントします。＊ 申し込みフォーム内にて「献立についての質問やお悩み」をお受けいたします。

【本イベントにおすすめの人】

・毎日の献立に悩んでいる方・家事・育児・仕事に追われているママ・パパ・家族においしいごはんを作ってあげたいけど、時間がない方・できるだけラクに、ちゃんとごはんを作りたい方・料理が苦手だけど、家族に喜んで食べてほしい方・料理のレパートリーを増やしたい方・ ・・・など

【内容】

本イベントでは、ちはる氏に『「もう、これ以上簡単にできない」家ごはんレシピ』の内容を紹介しつつ実演とお話をしていただきます。① 料理の実演：使うのは、家にある定番食材だけ。包丁もまな板も使わずに作れる料理や、ほったらかすだけで完成する料理など、とにかく“限界まで手間を省いた”お助けレシピばかり。でも「おいしい」と言ってもらえる絶品レシピ！料理の実演をしながらの解説で、「こんなに楽なの⁉」を実感してもらえます！② １週間の献立例をご紹介！：毎日の献立を考えるのって悩みますよね。「今日は昨日と同じメニューでもいいか」なんて日が続くのは避けたい！そんな方のために「書籍のレシピで１週間分の献立を大公開！」。買い物の仕方、余った食材の利用方法などを紹介していただきます。③ ご質問への回答：いただいたご質問への回答をしていただきます。＊申し込みフォーム内にて「献立についての質問やお悩み」をお受けいたします。（可能な限りちはる先生にご回答をしていただく予定です）

【概要】

・日時：2025年1月16日（金）20:00～21:00（受付開始時間19：50～）＊終了時間は多少の変更もあります。・参加条件：無料・参加特典：アーカイブ動画をプレゼントします（詳細はイベント終了後のアンケート内にて）・開催形態：オンライン配信（ZOOM）・主催：すばる舎

【出演者プロフィール】

◆ちはる（チハル）だけメシ料理研究家。6歳男児の母。育児に奮闘中のアラフォー。元居酒屋女将として店を切り盛りしていた経験を活かし、「食材2品だけ」「焼くだけ」などの、とにかく限界まで簡単にした「〇〇だけ」で作る家ごはんレシピをインスタグラムなどで配信。瞬く間に約26.3万人（2025年10月現在）に支持されている。著書に、『超絶ラクしてほめられる！だけメシ 元・居酒屋女将の家ごはんレシピ』（KADOKAWA）、『食材2品だけ！魅惑の「だけメシ」食堂』（宝島社）。テレビやラジオ、雑誌など出演多数。フーディストアワード2024Instagram部門グランプリ受賞。「dake_meshi」https://www.instagram.com/dake_meshi/

https://www.subarusya.jp/book/b667689.htmlhttps://subaru20260116.peatix.com/view