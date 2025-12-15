油圧作動油再生装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（大型、小型・中型）・分析レポートを発表
2025年12月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「油圧作動油再生装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、油圧作動油再生装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新の調査によると、世界の油圧作動油再生装置市場は2024年に2億8,600万米ドルと評価され、2031年には3億8,300万米ドルへと調整後の規模に達すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は4.3％となっています。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応が市場競争、地域経済、供給網の強靭性に及ぼす影響を多角的に評価しています。
________________________________________
■ 油圧作動油再生装置の特徴
油圧作動油再生装置は、油圧機器に使用される作動油から水分、粒子状物質、酸化生成物などの汚染物を除去し、油の純度を回復して寿命を延ばすための装置です。濾過、真空脱水、静電分離といった技術を組み合わせて運用され、産業設備のメンテナンスコスト削減、機器の稼働安定化、環境負荷低減に寄与します。産業機械の長寿命化ニーズが高まる中で、その重要性は一層増しています。
________________________________________
■ 市場動向
産業設備の高度化と自動化が進む中、油圧システムの信頼性確保は企業にとって重要課題となっており、作動油の効率的な再生・管理への需要が高まっています。また、環境規制や産業廃棄物削減の観点から、油の再利用・リサイクルを促進する技術として注目されています。
一方で、装置の初期導入コストの高さや、運用に必要な技術知識の不足が普及の制約となる場合があります。また、原材料価格の変動や国際物流の不確実性が市場環境に影響する可能性も指摘されています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートは、メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を詳細に分析しています。2020～2031年の期間を対象とし、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を予測するとともに、競争環境、需給動向、技術革新の影響などを総合的に整理しています。また、2025年における主要企業の市場シェア推計や製品例も掲載しています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの目的は以下のとおりです。
1. 世界および主要国における市場機会の規模を明確化すること。
2. 油圧作動油再生装置の成長可能性を評価すること。
3. 製品タイプ別および用途別の将来成長を予測すること。
4. 市場競争の主要因を分析し、企業の戦略立案に必要な洞察を提供すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートで取り上げられている主要企業には、Oil Filtration Systems、Ekofluid GmbH、GlobeCore、Trucent、RJH（Alfa Laval）、PMC Hydraulics、The Hilliard Corporation、Mech-Chem Associates, Inc、Eagle Industry Co., Ltd.、KLAROL、Fuootech Oil Filtration Group、Chongqing HOPU Filtration Plant Manufacture Co.,ltd、Rexon、Chongqing Puretech Electrical and Mechanical Equipment Co.,Ltd.、Chongqing Zhongneng Oil Purifier Manufacture Co.,Ltd などがあります。
