2025年12月24日、クロマチックハーモニカ奏者Kaoruによる「グレイス・ナンバー・セブン」のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！

株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役：金野貴明）は、2025年12月24日（水）、クロマチックハーモニカ奏者Kaoruによる『グレイス・ナンバー・セブン』を全国リリースいたします。
小さな楽器が秘める大きな力。
癒しとともにクロマチックハーモニカの持つ表現力と音楽的な可能性を存分に引き出せる作品となりました。
是非お楽しみください。
Kaoru / カオル
Grace No.7 / グレイス・ナンバー・セブン
「ハーモニカのイメージが変わる。小さな楽器が織りなす、想像を超える美しい音色と深い表現力。懐かしく、そして新しい。癒しとともに音楽の力が心に響く、感動の一枚。」
192KHz / 32bit 高解像度レコーディング。
さらに特典として192KHz / 24bitハイレゾ音源2曲が楽しめるダウンロード用QRコード付き!
発売日 2025年12月24日
品番 TTOC-0089
価格 3,300円税込
制作・販売元 ティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
1. 「Grace No.7」 杉山泰
2. 「Danny Boy」 アイルランド民謡
3. 「タイスの瞑想曲」 マスネ
“Méditation” Massenet
4. 「夢のあとに」作品7-1 フォーレ
”Après un rêve“Op.7-1 Fauré
5. 「美しい夕暮れ」 ドビュッシー
“Beau Soir” Debussy
6. 「Blueberry Tart」 杉山泰
7. 「My Funny Valentine」 Richard Rodgers
8. 「You Raise Me Up」 Rolf Løvland
9. 「Home Again」 杉山泰
10. 「Amazing Grace」 作曲者不詳
11. 「G線上のアリア」 J.S.バッハ
“Air on the G String“ J.S. Bach
特典ハイレゾ音源】
「Danny Boy」
「My Funny Valentine」
Chromatic Harmonica & Piano: Kaoru
Guitar: Daisuke Abe
Piano: Yasushi Sugiyama
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded, Mixed & Mastered by Takaaki Konno
Recorded at T-TOC STUDIO 29&30 July. 2025
ハーモニカがここまで表現できるなんて--。
小さな楽器から生まれる音が、聴く人の想像を超えて広がっていく。そんな驚きと感動を詰め込んだ一枚が誕生しました。
本作は、クラシックからジャズ、そしてトラディショナルまで、誰もが知る名曲を中心に収録。Kaoruのクロマチックハーモニカが奏でる多彩な音色と、歌心あふれる叙情性が、懐かしい旋律に新しい生命を吹き込んでいます。
「素朴な楽器」というイメージもあるハーモニカですが、本作ではその枠を超え、音楽としての深みと広がりも存分に描き出しています。
使用されているのは、ジャズハーモニカ界の第一人者・田中光栄氏がカスタマイズしたクロマチックハーモニカ〈Grace No.7〉。
その豊かな響きと表現力を最大限に活かすため、ジャンルを超えた選曲がされているのも大きな魅力です。
サポートには一流のジャズミュージシャンが参加しており、ニューヨークのジャズシーンでも活躍したギタリスト阿部大輔の存在感は圧巻。
ソリッドで芯のあるギタープレイはアルバム全体をしっかりと支え、さらにエレキギターだけでなく19世紀のアンティークギターやクラシックギターを使い分けることで、音楽に奥行きと彩りを加えています。
また、ピアニスト／コンポーザー杉山泰によるオリジナル３曲は必聴。ジャズやフュージョンのエッセンスを取り入れつつ、軽やかさと温もりに満ちたサウンドは、聴く人を心地よく包み込み、穏やかな余韻を残します。
小さな楽器が秘める大きな力。
癒しとともにクロマチックハーモニカの持つ表現力と音楽的な可能性を存分に引き出せる作品となりました。
是非お楽しみください。
