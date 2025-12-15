コロナ融資返済が本格化、売上があってもお金が残らない中小企業が多数 ― 経営者向け「お金の見える化」1分診断を公開
オージージー合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：高野容一）は、中小企業経営者向けに、売上・利益・手元資金の状態を簡易的に整理できる無料診断ツール「経営の『お金が残らない原因』診断」を公開しました。
コロナ禍の実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の返済が本格化する中、「売上は戻ってきたのに、返済負担で手元にお金が残らない」という経営課題が深刻化しています。
中小企業庁「2025年版中小企業白書」によると、休廃業・解散した企業の51.1%が「黒字」の状態で事業をたたんでいます。売上や利益があっても、資金が手元に残らず事業継続を断念するケースが少なくありません。
原因の多くは、努力不足や売上不足ではありません。利益や資金がどこで漏れているのかが"構造として見えていない"ことに起因しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336933&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336933&id=bodyimage2】
■ たった1分で「利益の穴」を可視化
今回公開した診断ツールは、スマホやPCから5つの質問に答えるだけで、以下の3点を即座にレポートします。
1. 自社の「危険度」（5段階評価）
2. 利益が漏れている具体的な「穴」（固定費、広告費、価格競争など）
3. 改善した場合の「推定インパクト」
決算書や税務申告では見えにくい「お金が漏れている構造」を整理できるよう設計。数字が苦手な経営者でも直感的に状況がわかるよう、専門用語を使わずに構成しました。
▼ 経営者向け「お金の見える化」1分診断
https://shindan.oggworks.com
【会社概要】
会社名：オージージー合同会社
代表者：高野 容一
所在地：東京都渋谷区神南1-23-14
事業内容：中小企業向け 財務・マーケティング統合支援
URL：https://oggworks.com
配信元企業：オージージー合同会社
コロナ禍の実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の返済が本格化する中、「売上は戻ってきたのに、返済負担で手元にお金が残らない」という経営課題が深刻化しています。
中小企業庁「2025年版中小企業白書」によると、休廃業・解散した企業の51.1%が「黒字」の状態で事業をたたんでいます。売上や利益があっても、資金が手元に残らず事業継続を断念するケースが少なくありません。
原因の多くは、努力不足や売上不足ではありません。利益や資金がどこで漏れているのかが"構造として見えていない"ことに起因しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336933&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336933&id=bodyimage2】
■ たった1分で「利益の穴」を可視化
今回公開した診断ツールは、スマホやPCから5つの質問に答えるだけで、以下の3点を即座にレポートします。
1. 自社の「危険度」（5段階評価）
2. 利益が漏れている具体的な「穴」（固定費、広告費、価格競争など）
3. 改善した場合の「推定インパクト」
決算書や税務申告では見えにくい「お金が漏れている構造」を整理できるよう設計。数字が苦手な経営者でも直感的に状況がわかるよう、専門用語を使わずに構成しました。
▼ 経営者向け「お金の見える化」1分診断
https://shindan.oggworks.com
【会社概要】
会社名：オージージー合同会社
代表者：高野 容一
所在地：東京都渋谷区神南1-23-14
事業内容：中小企業向け 財務・マーケティング統合支援
URL：https://oggworks.com
配信元企業：オージージー合同会社
プレスリリース詳細へ