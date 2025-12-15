自社育成の多肉植物が主役。 自然栽培野菜も並ぶ小さな自然派ショップ 「saccu nature.（サキュナチュレ）」が12月15日11時、渋谷区恵比寿にオープン
■ 主役は多肉植物。自社で育てた一点ものの魅力
saccu nature. の主役は、多肉植物。
自社で丁寧に育てた株を中心に、
珍しい品種や個性豊かな多肉植物を取り揃えています。
多肉植物は、同じ品種であっても
葉の色合いや形、育ち方に違いがあり、
ひとつとして同じ表情のものはありません。
写真やオンラインでは伝わらない
「実際に手に取って、見比べて選ぶ楽しさ」を大切にし、
初心者の方から上級者の方まで、
それぞれの楽しみ方に合った多肉植物を提案します。
■ 育て方の相談もできる、多肉植物のある暮らし
「多肉植物を育てるのが初めて」
「管理方法に少し不安がある」
そんな方にも安心して楽しんでいただけるよう、
店頭では 育て方や管理のポイントを丁寧にご案内 しています。
日当たりや水やり、季節ごとの管理など、
無理なく長く付き合える
“多肉植物のある暮らし”をお手伝いします。
■ 月曜日は朝採れ。自然栽培野菜も販売
店内では、自然栽培による野菜も販売しています。
農薬・肥料に一切頼らず、自然の力を生かして育てられた野菜は、素材本来のやさしい味わいが特徴です。
野菜は毎週月曜日に朝どれ野菜が入荷。
もっとも新鮮な状態で選びたい方は、月曜日の来店がおすすめです。
■ 暮らしに寄り添う、オーガニック雑貨も
多肉植物や野菜とともに、暮らしにそっと寄り添うオーガニック雑貨や自然素材のアイテムも取り扱います。
植物のある空間を引き立てる、やさしく、長く使えるものを中心にセレクトしています。
■ 店舗概要
店名：saccu nature.（サキュ ナチュレ）
オープン日：2025年12月15日（月）
営業時間：11:00～19:00
定休日：日曜日
住所：〒150-0011 東京都渋谷区東3-15-11 渋谷東ビル2階
URL：https://saccu.jp
Instagram：https://www.instagram.com/saccunature/
■ 運営会社・お問い合わせ先
株式会社トライアド
藤澤純一
TEL：03-6427-9896
MAIL：info@saccu.jp
配信元企業：株式会社トライアド
