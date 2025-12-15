三次元資産向け生成型人工知能市場の需要は2029年にUS $7.21十億に達すると予測されています
2025年までに三次元資産向け生成型人工知能市場はどれほど拡大するのか
三次元資産分野における生成型人工知能市場は近年急速に拡大しています。市場規模は2024年の$1.89十億から2025年には$2.47十億へ成長し、年平均成長率は31.0パーセントとなっています。この成長には、没入型ゲーム体験の需要増加、映像や娯楽分野での人工知能利用の拡大、仮想現実やメタバースへの関心上昇、電子商取引での三次元商品表示の普及、そしてアニメーションや視覚効果制作の効率向上が影響しています。
今後、市場はさらに拡大し、2029年には$7.21十億に達し、年平均成長率は30.7パーセントが見込まれています。デジタルツイン技術への投資増加、学習分野での双方向コンテンツ需要、娯楽とゲーム産業での迅速なコンテンツ生成ニーズ、設計自動化の進展、メタバース関連分野の拡大がこの成長を後押しします。予測期間には、人工知能を活用した三次元モデリング、手続き型コンテンツ生成、実時間レンダリングとの連携強化、テキストから三次元への変換技術の進展、写実的な質感生成の革新などが重要な動きになります。
市場成長を押し上げる主要な要因
電子商取引とオンライン販売の拡大は、三次元資産向け生成型人工知能市場の成長を後押しする重要な要因です。消費者が購入前に三次元や拡張現実で商品を確認したいというニーズが高まる中、企業は生成型人工知能を利用して三次元商品モデルや仮想展示室、動的広告を短時間で制作できるようになっています。
国際貿易局によると、2023年11月時点で英国は世界で三番目に大きい電子商取引市場であり、2025年には電子商取引収益が$285.60十億に達し、小売全体の36.3パーセントを占めると予測されています。こうした市場拡大が生成型人工知能の需要増加を促しています。
主要企業
● マイクロソフト
● メタプラットフォームズ
● アリババ集団
● アマゾン ウェブ サービス
● エヌビディア
● アドビ
● ダッソー システムズ
● ヘキサゴン
● オートデスク
● トリンブル
業界を形作る主要トレンド
生成型人工知能の開発企業は、テキストから三次元、画像から三次元を生成する基盤モデルの開発を進めています。これらのモデルは大量の二次元と三次元データで訓練され、自然言語入力や画像から直接三次元メッシュと質感を生成できます。
例えば、中国の技術企業テンセントは2025年3月にHunyuan3D 2.0を基盤とした五つの三次元生成モデルを公開しました。これらは約30秒で高品質の三次元画像を生成し、設計者やゲーム開発者向けに提供されています。
業界を形作る主要トレンド
生成型人工知能の開発企業は、テキストから三次元、画像から三次元を生成する基盤モデルの開発を進めています。これらのモデルは大量の二次元と三次元データで訓練され、自然言語入力や画像から直接三次元メッシュと質感を生成できます。
例えば、中国の技術企業テンセントは2025年3月にHunyuan3D 2.0を基盤とした五つの三次元生成モデルを公開しました。これらは約30秒で高品質の三次元画像を生成し、設計者やゲーム開発者向けに提供されています。
市場セグメント
前述の通り、市場は以下のように分類されています。
構成要素: ソフトウェア、ハードウェア、サービス
導入形態: クラウド、オンプレミス
資産タイプ: キャラクター、環境、プロップ、質感、アニメーション、その他
エンドユーザー: 映像娯楽、ゲーム、建築、電子商取引、教育、その他
詳細な小分類は原文の通りです。
