日本クラウドコンピューティング市場は、企業デジタル化を再定義する12.4％という高い年平均成長率（CAGR）に牽引され、2033年までに788億米ドル規模へ加速する見込み
日本クラウドコンピューティング市場は、2024年の275億米ドルから2033年には788億米ドルに達すると予測されており、2025年～2033年の期間にかけて年平均成長率（CAGR）12.4%という力強い拡大が見込まれている。国内企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速、IT人材不足を補う外部クラウドリソースの活用、そして事業継続性を重視したインフラ移行が市場成長を後押ししている。特にクラウドは、運用管理の負担を最小化しながら必要なサービスへオンデマンドにアクセスできるため、企業のIT投資モデルを根底から変革している。
クラウド環境の利用は、単なる業務効率化の手段から、AI活用基盤の整備やデータ主導型経営への転換といった戦略的テーマへと広がっている。クラウドファーストを掲げる企業が増えており、日本市場ではクラウドコンピューティングが成熟期へ向かう段階にある。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-cloud-computing-market
市場を形成する主要ドライバー：中小企業によるクラウド活用の加速
中小企業（SMEs）におけるクラウド導入率の上昇は、市場全体を牽引する大きな原動力となっている。クラウドサービスは自社でサーバーを構築・保守する必要がなく、初期投資を抑えながら事業規模に応じて柔軟に拡張できる点が評価されている。これにより、企業はITインフラに費用や労力を割くことなく、開発・実験環境を短期間かつ低コストで整備でき、生産性と機動力が飛躍的に高まる。
また、外部クラウドリソースの活用によって、アクセス性・柔軟性・処理効率が大幅に向上するため、リモートワークの普及にも追い風となっている。高度なセキュリティ機能やデータ復旧サービスにも支えられ、中小企業が大企業と同等レベルの安全性を確保できるようになった点も導入促進につながっている。
市場の成長を抑制する課題：高度化するサイバーセキュリティリスク
クラウド移行が進む一方、サイバー攻撃や情報漏えいへの懸念は大きな制約要因として残っている。日本国内ではサイバーインシデント件数が2021年から2023年にかけて増加傾向にあり、暗号化不足やセキュリティ投資の遅れがリスク要因となっている。特に中小企業では、高度なセキュリティ対策を導入するためのコスト負担が課題として顕在化している。
こうした状況を受け、日本政府はデータローカライズ要件や暗号化強化、官民連携によるセキュリティ対策開発の促進など、法規制・支援策の整備を進めている。こうした政策は市場の健全な発展に向けた重要な基盤となっている。
市場機会：クラウドインフラへの戦略的投資が拡大
日本市場では、クラウド基盤の高度化に向けた投資が急速に拡大している。企業は従来型のオンプレミス環境から、スケーラブルで俊敏なクラウドインフラへ移行することで、デジタル時代の競争力強化を図っている。このニーズの高まりに応える形で、グローバルテック企業による大規模投資が続いている。
オラクル、アマゾン、グーグル、マイクロソフトといった主要プレーヤーは、日本のクラウドおよびAIインフラ強化を目的に投資を加速。特にオラクルは2024年、日本市場の需要増に対応するため今後10年間で80億ドル以上を投じる計画を発表した。背景には、日本のデジタル人材が現在100万人と推計される一方、2026年には230万人が必要とされるという状況がある。人材不足が深刻化する中、企業はクラウド技術を活用して開発力・運用力の補完を図っている。
クラウド環境の利用は、単なる業務効率化の手段から、AI活用基盤の整備やデータ主導型経営への転換といった戦略的テーマへと広がっている。クラウドファーストを掲げる企業が増えており、日本市場ではクラウドコンピューティングが成熟期へ向かう段階にある。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-cloud-computing-market
市場を形成する主要ドライバー：中小企業によるクラウド活用の加速
中小企業（SMEs）におけるクラウド導入率の上昇は、市場全体を牽引する大きな原動力となっている。クラウドサービスは自社でサーバーを構築・保守する必要がなく、初期投資を抑えながら事業規模に応じて柔軟に拡張できる点が評価されている。これにより、企業はITインフラに費用や労力を割くことなく、開発・実験環境を短期間かつ低コストで整備でき、生産性と機動力が飛躍的に高まる。
また、外部クラウドリソースの活用によって、アクセス性・柔軟性・処理効率が大幅に向上するため、リモートワークの普及にも追い風となっている。高度なセキュリティ機能やデータ復旧サービスにも支えられ、中小企業が大企業と同等レベルの安全性を確保できるようになった点も導入促進につながっている。
市場の成長を抑制する課題：高度化するサイバーセキュリティリスク
クラウド移行が進む一方、サイバー攻撃や情報漏えいへの懸念は大きな制約要因として残っている。日本国内ではサイバーインシデント件数が2021年から2023年にかけて増加傾向にあり、暗号化不足やセキュリティ投資の遅れがリスク要因となっている。特に中小企業では、高度なセキュリティ対策を導入するためのコスト負担が課題として顕在化している。
こうした状況を受け、日本政府はデータローカライズ要件や暗号化強化、官民連携によるセキュリティ対策開発の促進など、法規制・支援策の整備を進めている。こうした政策は市場の健全な発展に向けた重要な基盤となっている。
市場機会：クラウドインフラへの戦略的投資が拡大
日本市場では、クラウド基盤の高度化に向けた投資が急速に拡大している。企業は従来型のオンプレミス環境から、スケーラブルで俊敏なクラウドインフラへ移行することで、デジタル時代の競争力強化を図っている。このニーズの高まりに応える形で、グローバルテック企業による大規模投資が続いている。
オラクル、アマゾン、グーグル、マイクロソフトといった主要プレーヤーは、日本のクラウドおよびAIインフラ強化を目的に投資を加速。特にオラクルは2024年、日本市場の需要増に対応するため今後10年間で80億ドル以上を投じる計画を発表した。背景には、日本のデジタル人材が現在100万人と推計される一方、2026年には230万人が必要とされるという状況がある。人材不足が深刻化する中、企業はクラウド技術を活用して開発力・運用力の補完を図っている。