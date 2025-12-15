輝きが立体を彩る！印刷通販デジタのアクリルジオラマに「オーロラ」「ホログラム」の素材が新登場
アクリルグッズをはじめ、シール・ステッカーやオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2025年12月13日（土）、アクリルジオラマに新素材の「オーロラアクリルジオラマ」「ホログラムアクリルジオラマ」の取り扱いを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336273&id=bodyimage1】
アクリルジオラマは、複数のパーツを組み合わせて立体的なシーンを表現できる人気のアクリルグッズです。
これまで定番の「クリア」素材のみでしたが、新たに「オーロラ」と「ホログラム」の素材が加わることで、デザインを際立たせる多様な表現が可能となりました。
偏光でロマンチックに「オーロラアクリルジオラマ」
オーロラ素材は、見る角度によってブルーやピンクに色が偏光して輝く、人気の特殊素材です。
楕円状のパーツを組み合わせた“ゆりかご型”などの、ゆらゆら揺れるデザインに最適です。動きと偏光の輝きが相乗効果を生み出し、かわいいイラストやキャラクターデザインの魅力を最大限に引き出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336273&id=bodyimage2】
パターンを選べる「ホログラムアクリルジオラマ」
ホログラム素材は、クリスタルとグリッターの2種類のパターンからお選びいただけます。
クリスタルは、光が当たると多面体の宝石が反射しているような輝きを放ちます。グリッターは、ホログラムが持つ虹色の輝きに加え、大小の星屑をまぶしたような粒状のパターンです。
どちらも、しっかりと目立ちつつも高級感のあるアクリルジオラマを制作できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336273&id=bodyimage3】
無料サンプルで品質をご確認ください
印刷通販デジタでは、お客様に安心してご注文いただくため、無料サンプル請求をご用意しております。既存の「クリア」を含め、新しく追加された「オーロラ」「ホログラム」素材の質感や印刷の仕上がりを、お手元で比較しご確認いただけます。
＜無料サンプルご請求方法＞
請求フォーム（https://bit.ly/48z9coo）より「アクリルグッズ印刷 素材サンプル」を選び、ご請求ください。
＜サイズ展開とパーツ数の上限＞
・100x100mm：4パーツ以内
・105x148mm（A6）：5パーツ以内
・150x150mm：7パーツ以内
・148x210mm（A5）：8パーツ以内
・210x297mm（A4）：15パーツ以内
＜オーロラアクリルジオラマの注文ページ＞
https://bit.ly/4ogRvPg
＜ホログラムアクリルジオラマの注文ページ＞
https://bit.ly/3Xd042y
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
