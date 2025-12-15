電通、電通デジタル、CARTA ZERO「PremiumViewインストリーム動画広告」にNetflix Adsへの広告配信を開始

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑、以下「電通」）、株式会社電通デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：瀧本 恒、以下「電通デジタル」）、株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：髙橋 学、代表取締役COO：西園 正志、以下「CARTA ZERO」）の国内電通グループ3社は、厳選した質の高い媒体と優良コンテンツを配信対象とするインストリーム運用型広告サービス「PremiumViewインストリーム動画広告※（以下、PremiumView）において、新たに世界最大級の動画配信サービス「Netflix」への広告配信を開始いたしました。







配信対象が世界最大級の動画配信サービスNetflixにも拡大したことで、PremiumViewは、従来のTVerを中心とした国内主要プレミアム動画媒体に加え、Netflix Adsを含めた統合的な広告配信が可能となります。広告主は多様化する視聴環境に合わせて、効果的でブランドセーフティを確保した広告配信環境を実現でき、キャンペーン全体でのリーチ最大化や媒体横断での最適な予算配分、広告効果の向上が期待できます。

電通、電通デジタル、CARTA ZEROは、今後もPremiumViewにおいて新たなプレミアム媒体との連携を強化し、出稿面の拡充を進めることで、クライアントに上質で多様な広告サービスを提供し、高度なマーケティング活動の実現に貢献してまいります。さらに、本サービスを通じてプレミアムコンテンツの制作者に適正な利益を還元し、優良コンテンツが継続的に生み出されるエコシステムを構築することで、クライアントに安心・安全かつ安定的な運用型広告サービスを提供できるよう尽力してまいります。





※ PremiumViewインストリーム動画広告

電通、電通デジタル、CARTA ZEROの3社が共同で提供する、厳選した質の高い媒体と優良なコンテンツのみを配信対象とする運用型広告サービスです。配信先コンテンツは、①有力な媒体社によって管理された動画コンテンツであること、②適法であること（著作権・肖像権などが処理されていること）の2つの条件を満たすものに限定され、ブランドセーフティな広告配信を実現します。

【事業に関する問い合わせ先】

株式会社電通 ラジオテレビビジネスプロデュース局

動画ビジネス推進部 Email：douga@dentsu.co.jp



株式会社電通デジタル プラットフォーム戦略部

Email：str_pmpp@dentsudigital.co.jp



株式会社CARTA ZERO ブロードキャスティング管轄 動画ビジネス局 動画セールス1・2 部

Email：pmp-req@cartahd.com