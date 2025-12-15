生成型人工知能を活用した対話型自動応答市場は急速に拡大中
生成型人工知能を活用した対話型自動応答市場は、近年非常に速い成長を遂げています。市場規模は2024年の$8.02十億から2025年には$10.83十億へ増加し、年平均成長率は35.1パーセントとなっています。この成長は、ルールベース型自動応答の普及、低コストの顧客支援の需要、自然言語処理技術の向上、デジタル通信の拡大、企業における自動化の進展などが背景にあります。
将来に向けてもこの勢いは続くとみられ、市場規模は2029年に$35.68十億へ達し、年平均成長率は34.7パーセントが予測されています。利用者の個別化された対話体験への期待、クラウド基盤との統合強化、医療や金融分野での利用増加、多言語対応機能の拡大、企業全体のデジタル変革の進展などが成長要因となっています。大規模言語モデルの進化、会話設計技術の向上、複数形式を扱う生成型人工知能の進歩、倫理研究の強化、音声対音声型自動応答の高度化などが今後の重要な動きとなります。
顧客サービス自動化が市場を押し上げる理由
企業は迅速で途切れない顧客対応を提供しながら運用コストを抑えるため、顧客サービス自動化の導入を進めています。生成型人工知能は、大量の問い合わせに対して正確で文脈に沿った応答を返すことができるため、自動化を支える中心的な技術となっています。
米国の消費者金融保護局によれば、2022年には約98百万人、人口の約37パーセントが銀行の自動応答を利用しました。この数値は2026年に約110.9百万人へ増加すると見込まれています。この広がりが市場成長をさらに後押ししています。
市場を主導する主要企業
● アマゾン
● グーグル
● マイクロソフト
● メタプラットフォームズ
● アイビーエム
● セールスフォース
● オープンエーアイ
● ライブパーソン
● アンスロピック
● イエローエーアイ
今後の業界動向を形作る要素
生成型人工知能を活用した対話型自動応答を提供する企業の多くが、API統合に力を入れています。これにより企業は自社アプリケーションに人工知能を直接組み込み、応答速度や安定性の向上、ワークフローの最適化を実現できます。
オープンエーアイは2023年3月にChatGPT APIを公開し、開発者がGPTモデルへ柔軟にアクセスできるようにしました。必要に応じて処理能力を調整できる点は企業利用に適しています。
市場区分の概要
市場区分は原文の通りで、技術、導入形態、業務機能、用途、産業にまたがっています。
