世界の電気ケトル市場の成長予測：2031年に61億米ドルに達し、CAGR 4.2%の成長
電気ケトルは、家庭用電化製品の中でも非常に便利なアイテムとして広く利用されています。お湯を素早く沸かすための器具として、ティーケトルやホットポットとも呼ばれるこの製品は、日常的に使用されるキッチン家電の一つです。近年、電気ケトルは家庭のみならず、オフィスや商業施設でも需要が高まり、ますます多くの消費者にとって欠かせないアイテムとなっています。
この市場は、2031年までに42.3億米ドルから61億米ドルに成長し、予測期間である2023年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）4.2％を記録する見込みです。この成長は、消費者のライフスタイルの変化、環境意識の高まり、さらに便利さを重視する傾向が影響しています。
市場成長の背景と要因
電気ケトル市場の成長にはいくつかの主要な要因が関与しています。まず、忙しい現代人にとって、お湯をすぐに沸かすことができる便利さは大きな魅力です。従来のガスコンロを使用する湯沸かし器と比較して、電気ケトルは素早く、しかもエネルギー効率の良い方法でお湯を沸かすことができます。これにより、時間を節約し、エネルギー消費を抑えることが可能となります。
また、電気ケトルの進化も市場成長を後押ししています。最新の電気ケトルは、温度設定機能や保温機能、さらにはBluetooth接続機能を搭載したものも登場しており、より便利で効率的に使用できるようになっています。特に、コーヒーやお茶の愛好者にとって、精密な温度管理機能は非常に魅力的です。これにより、特定の飲料を最適な温度で提供できるため、品質が向上し、消費者の満足度も高まります。
環境への配慮とエコ意識の高まり
環境意識が高まる中で、エネルギー効率の良い家電製品が求められています。電気ケトルは、その効率的なエネルギー消費により、環境にやさしい選択肢とされています。従来の湯沸かし器や電気ポットは多くのエネルギーを消費するため、消費者はより省エネルギー性能の高い製品を選ぶ傾向が強くなっています。このような背景から、エコ意識を反映した製品が市場で注目されており、特にエネルギー効率に優れた電気ケトルが好まれています。
また、リサイクル可能な素材で作られた電気ケトルの登場も、環境配慮型の消費者にとって大きな魅力となっています。これにより、製品のライフサイクル全体で環境への負担が軽減されるとともに、持続可能な製品としての評価が高まっています。
消費者のニーズの多様化と製品の進化
消費者のニーズが多様化する中で、電気ケトル市場はさまざまな製品が登場しています。スタイリッシュなデザインやカラーバリエーションを提供するブランドが増えており、キッチンのインテリアに合わせた製品選びが可能となっています。さらに、コンパクトで収納しやすいデザインが求められる傾向もあり、特に都市部での需要が高まっています。
一方で、機能性も進化しており、特に温度調節機能が搭載されたモデルや、LEDディスプレイを備えた製品が人気です。これにより、ユーザーは自分の好みに合わせて精確にお湯を沸かすことができ、コーヒーや紅茶、さらにはインスタントスープや料理にも最適な温度でお湯を利用できます。
