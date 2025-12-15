【21LIVE】12月21日（日）は『21LIVE Special Day』！専属デザイナーと作る“唯一のギフト制作権”をTOP3ライバーへ進呈！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月21日（日）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336736&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなたの世界観が、ひとつのギフトとして生まれる！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEは、12月21日（日）に特別イベント『21LIVE Special Day』を開催します。
当日は、ライバー・リスナーそれぞれの上位入賞者に向けて、豪華な特典をご用意しています☆
ライバーランキングでTOP3に入賞した方には、専属デザイナーと一緒に制作できる「オリジナルギフト制作権」をプレゼント！
好きなカラーやアイテムを自由にデザインし、完成したギフトは21LIVEユーザー全体に公開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336736&id=bodyimage2】
さらに、リスナーランキング1位の方には「21カード5パック」と「21カードフォルダー」の特別セットを贈呈します。
21LIVEならではの特別な1日を、ぜひお楽しみください！
＼プライズ詳細／
＜ライバーランキング＞
★オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（ 2100C・210C・21C 各1個 ）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（ 210C・21C 各1個 ）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（ 21C ）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
＜リスナーランキング＞
ランキング1位：21カード5パック＆21カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
12月21日（日）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336736&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336736&id=bodyimage1】
プレスリリース詳細へ