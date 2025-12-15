【21LIVE】12月21日（日）より『駅広告に載ろう！～秋葉原駅編～』開催！上位入賞で駅ポスター掲載＆限定バッジをゲット
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月21日（日）より『駅広告に載ろう！～秋葉原駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336479&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ランキング上位で夢をつかもう／
秋葉原駅ポスターに登場するチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月21日（日）より、『駅広告に載ろう！～秋葉原駅編～』を開催します。
総合ランキングで上位にランクインし、ボーダーを突破したライバーには「秋葉原駅ポスターモデル掲載権」を贈呈！
他にも、ランクインやボーダー達成で限定バッジやプロフィール背景「モデルver.」もプレゼントされます。
さらに、リスナー向けランキングも同時開催！
1位入賞者にはB3サイズの縮小ポスターを、TOP5入賞者にはライバーとお揃いの限定バッジをお贈りします。
サブカルの聖地「秋葉原駅」を舞台に、街の注目を一身に集めるチャンス。
この冬、駅ポスターモデルとして自分の魅力を存分にアピールしましょう！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336479&id=bodyimage2】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：12月27日（土）～1月23日（金）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：12月27日（土）～1月23日（金）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：12月27日（土）～1月2日（金）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：12月27日（土）～1月2日（金）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336479&id=bodyimage3】
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
12月21日（日）～12月29日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
※Round1・総合ランキングへの参加は、エントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
