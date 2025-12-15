







アイセイ薬局は12月15日、健康情報誌『ヘルス・グラフィックマガジン（以下、HGM）』Vol.58 「感染症」号を発行しました。HGMは毎号ひとつの症状にフォーカスし、医師や専門家監修のもと、 メカニズム・改善方法・発症リスクなどをこだわりぬいたクリエイティブで解説する季刊フリーペーパーです。

人類の歴史は、感染症との闘いの歴史。

読者アンケートでも「取り上げてほしいテーマ」上位の「感染症」。「感染症」とは、ウイルス、細菌、寄生虫などがさまざまな経路で体内に侵入して増殖し、体に何らかの症状や兆候が生じた病気の総称です。私たち人類は、有史以前から数知れない感染症と闘い続けてきました。

12月15日発行のHGM最新号では、身近な感染症の基礎知識から最新トレンドまで、今知ってほしい情報を幅広くお届けします。

感染症 かかりがちだよ人生は。

人は生まれてから老いるまで、さまざまな感染症の脅威にさらされて生きています。病原体は私たちが生活するあらゆるところに…。感染リスクをゼロにすることはできませんが、できるだけお世話にならずに暮らしたり、もし症状が出た場合に早く対処したり感染を広げないようにするためには、正しい知識を身に付けて備えることが大切です。



pp.6-7 病原体SPOTに要注意！



たとえば、年齢を問わず多く見られる「かぜ」や「胃腸炎」。身近すぎて、実はよく知らないことも…？ 疑問や誤解を解消して、正しいケアにつなげましょう！



pp.8-9 ギモンを解消 風邪



大切なからだを守るために、親子で知ってほしい性感染症や、コロナ禍前後で流行状況が特に変化した、子どもがかかりやすい感染症の最新トレンドのページも設けました。



pp.16-17 今知っておきたい こどもがかかる感染症



HGM「感染症」号では他にも、おうち感染対策のポイント、人生のさまざまなタイミングで接種するワクチン、知っているようで知らない「免疫」のことなど、「感染症」にまつわる情報を“正しく・わかりやすく・楽しく”紹介しています。



pp.12-13 おうち感染から家族を守ろう。





pp.14-15 MY NAME IS 免疫



【ヘルス・グラフィックマガジンについて】 ★2015年「グッドデザイン・ベスト100」を受賞

概要：発行部数12万部／年4回発行／判型200×200mm／全24ページ／オールカラー

設置拠点：全国のアイセイ薬局グループ店舗、病院・クリニック等の医療機関、

フィットネスクラブ、図書館、フリーペーパー専門店など 全国600拠点以上

◆HGMはデジタル版でもご覧いただけます https://www.aisei.co.jp/magazine

【Vol.58「感染症」号 メイン監修者】

●岸田直樹先生（総合診療医・感染症医／Sapporo Medical Academy代表理事）：感染症診療のエキスパート。感染症コンサルタントとして全国各地の医療機関のアドバイザーも務める。

HGMの内容は発刊に先立って、すべての当社薬剤師に共有し、HGMによる情報提供と店頭でのコンサルティングの連携を図り、薬局に来局された方へ質の高いサービスの提供を行う体制を整えております。

【ヘルス・グラフィックマガジンに関するお問い合わせ先】

株式会社アイセイ薬局

ヘルス・グラフィックマガジン編集部

E-Mail：hgm@aisei.co.jp

アイセイ薬局について ＜www.aisei.co.jp＞

アイセイ薬局グループは、「誰もがすこやかに、笑顔でいられる毎日」を目指し、地域医療に貢献する

ための取り組みを続けています。「地域のかかりつけ」として、薬による治療のサポートに加え、予防や未病の段階からの健康支援、健康相談や地域活動を推進。地域医療の拠点となる「医療モール」の開発を手掛けるとともに、健康相談や地域活動を推進。健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」をはじめ、健康情報メディア「HELiCO（ヘリコ）」、スキンケアブランド「KuSu（クス）」などを展開し、多角的に

皆さまの健康づくりをサポートしています。

◆薬局店舗数： 408店舗（2025年12月1日現在）