昭和28年創業の漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、本社・工場：愛知県、代表取締役：山田耕平）は、人気シリーズ＜銀座のチーズ＞から、12月の季節限定商品として「チーズの酒粕漬〈ドライフルーツ〉」を販売いたします。

ホリデーシーズンにぴったり！「チーズの酒粕漬〈ドライフルーツ〉」

最高級の吟醸酒粕と芳醇なみりん粕の漬床でじっくりと熟成させたチーズは、濃厚でありながら、独特の甘みと和の味わいが楽しめます。銀座若菜の人気商品＜銀座のチーズ＞シリーズから、マンゴー、パイナップル、クランベリーなどドライフルーツの食感とフルーティな甘みを合せた、大人のデザートチーズを販売します。

商品概要

商品名： チーズの酒粕漬〈ドライフルーツ〉価格： 630円 (税込680円)内容量： 60g賞味期限： 60日 (冷蔵)発売日： 2025年12月1日(月)販売店舗： 銀座若菜オンラインショップ、日本橋三越本店、銀座三越店、伊勢丹新宿店、大丸東京店、アトレ吉祥寺店、羽田空港、中部国際空港、工場直売店オンラインショップ： https://www.ginzawakana.com/

銀座のチーズについて

https://www.ginzawakana.com/view/item/000000000852?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=pr2025.12&utm_id=pr

＜銀座のチーズ＞シリーズでは「チーズの味噌漬」と「チーズの酒粕漬」の2種類のチーズをベースに、様々なフレーバーを展開しています。2015年から販売を開始した当シリーズは、年間約20万パックを販売する銀座若菜の人気商品として好評をいただいています。専門店のこだわりの漬け床と良質な生乳を使用した北海道産クリームチーズのかけ合わせ。和と洋の発酵の旨味が融合することによって、日本人にもなじみやすい、大人の和チーズが出来上がりました。

チーズの味噌漬には、2種の味噌に糀やザワークラウト、みりんなどの発酵素材を合わせた特製味噌床を使用しています。チーズの酒粕漬には、極上の吟醸酒粕とみりん粕を合わせた粕床を使用。こちらは、銀座若菜の前身である江戸の料亭「得月楼」から受け継いだ奈良漬の粕床をチーズ用にアレンジしています。原料と配合を吟味したこだわりの発酵漬け床がチーズに豊かな風味とコクをプラスし、和酒、洋酒どちらにも合うおつまみとして、またちょっと贅沢な大人のおやつとしてお楽しみいただけます。

シリーズでは、プレーンの味噌漬と酒粕漬の他に、「チーズの味噌漬-いぶりがっこ-」「チーズの酒粕漬-奈良漬-」を定番商品として販売。また、1か月ごとに楽しめる限定フレーバーとして、季節のフルーツや野菜、調味料などを混ぜ込んだ商品を販売しています。今回販売する「チーズの酒粕漬〈ドライフルーツ〉」は、12月限定のフレーバーです。

銀座若菜について

銀座若菜は、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店です。「漬ける、を新たに」をブランドコンセプトとし、TOKYO TSUKEMONOを発信。季節の浅漬や東京土産の漬物を中心にオリジナリティあふれる創作漬物を、一つ一つ手作りで製造しています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1代表者： 山田耕平設立： 昭和31年2月28日事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売HP：https://www.ginzawakana.com/【お客様お問い合わせ先】TEL：0120-54-5611e-mail：web@wakana.co.jp