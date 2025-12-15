ベストケンコー(所在地：イギリス領バージン諸島ロードタウン)は、会員数90万人を誇る日本最大級の個人輸入代行サービスとして、1日限定で「開運セール」を開催いたします。





12月21日は、日本の暦の中でも“何事を始めるにも最良”とされる天赦日(てんしゃにち)、願いや事業が大きく発展するとされる 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)、金運や財運に縁起が良いとされる甲子の日(きのえねのひ)、そして“天からの恩恵”を意味し物事が好転すると伝えられる 天恩日(てんおんにち)が重なる、2025年最後にして極めて縁起の良い“スーパー開運日”です。





本キャンペーンでは、「何かを始めるのに最良」とされるこの“最強開運日”を、今年を良い形で締めくくり、来年をより良く迎えるための準備日として楽しんでいただきたい――そんな思いを込めて、限定の割引や特典をご用意しております。





ベストケンコー開運セール





■キャンペーン概要

開催期間 ： 2025年12月21日(日)23：59まで開催

対象商品 ： サイト内全商品

特典内容 ： 9,000円以上のご購入で10％OFF＋1,000ポイントプレゼント

キャンペーン詳細： ベストケンコー公式サイト

https://www.bestkenko.com/pages/good-fortune-sale









■キャンペーン実施の背景

1年の中でも特に縁起が良いとされる天赦日・一粒万倍日・甲子・天恩日の4つの吉日が同日に重なることは非常に稀です。私たちは、この希少なタイミングを「お客様が自分自身の健康や生活を整えるきっかけとなる1日にしていただきたい」という願いとともに、開運セールを企画しました。





ベストケンコーは、お客様が前向きな気持ちで毎日を過ごせるよう、心身の健康と前向きな生活づくりを支える商品をよりお得にご購入いただける機会を提供してまいります。









■ベストケンコーについて

2008年創業3,000種類以上の海外医薬品・サプリメントを取り扱う個人輸入代行サービス。これからもお客様の健康と美容に貢献するためのサービスと商品の提供に努めてまいります。