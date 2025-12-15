サイバー脅威インテリジェンスを提供するKELA Research and Strategy, Ltd.(ケラ、本社：イスラエル、以下KELAと表示)の日本法人であるKELA株式会社(東京都千代田区、執行役員社長・COO 廣川 裕司)は、事業拡大と西日本エリアにおける顧客支援体制の強化を目的として、本日12月15日、西日本支社を発足し大阪市にその中核となるオフィスを開設いたしました。





KELA日本法人は先日、新体制発足に伴う今後の成長戦略を発表し、「2028年末までに事業規模を3倍に拡大し、組織体制を倍増させる」という中期方針を掲げています。また、現在13社のパートナーを50社規模へと拡大し、脅威インテリジェンスおよび能動的サイバー防御・ACD(Attackers' Cybercrime Detection)領域における国内トップベンダーを目指すことも明らかにしています。

西日本支社の新設は、これらの成長戦略を実現するための重要施策の1つであり、西日本地域における顧客サポート強化とパートナーシップの拡大を目的としたものです。





近年、ランサムウェア攻撃やサプライチェーン攻撃などが巧妙化・増加しており、企業や組織のセキュリティ対策の重要性が高まっており、中小企業を含めた西日本地区に於ける地方公共団体、各種研究団体、一般企業においても同様です。

KELAは、ダークウェブや攻撃者コミュニティを横断的に監視する独自のインテリジェンス基盤を中核として、ASM(攻撃対象領域管理) / CTEM(継続的脅威エクスポージャー管理)、サードパーティリスク管理などのソリューションを提供し、企業・自治体・重要インフラのリスク低減を支援してきました。

今回、新しく大阪に西日本の中核拠点を設けることで、関西圏を中心に中国・四国・九州・沖縄エリアまでに至る愛知・北陸以西の西日本地区のお客様・パートナー様全体に対して、より迅速かつきめ細やかなサポート、地域に根ざしたセキュリティ支援を提供できるようになると確信しております。









今回の発表に当たり、株式会社マクニカ様よりエンドースコメントをいただいております。





株式会社マクニカ ネットワークス カンパニー プレジデント 小林 雄祐 様

このたび、KELA社が西日本支社を新たに開設されますことを、心よりお祝い申し上げます。

これまで弊社マクニカとKELA社は、ACD(Attackers' Cybercrime Detection)領域のセキュリティソリューションを共に提供してまいりました。

KELA社のサービスは、多くのお客様より高い評価をいただいております。

今回の西日本支社の開設により、マクニカとしても連携をさらに深め、より一層、西日本地区を含めた全国のお客様のセキュリティリスク低減に貢献していきます。









◆西日本支社 概要

名称 ：KELA株式会社 西日本支社

開設日 ：2025年12月15日

代表者 ：西日本支社長 坂中 勇介(さかなか ゆうすけ)

所在地 ：〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル 3F

アクセス：JR「新大阪」駅直結、阪急電鉄「梅田」駅からJR線/御堂筋線で10分









■KELAについて

https://www.kelacyber.com/ja/

サイバー脅威インテリジェンス企業として数々の受賞歴を誇る KELA(KELA Research and Strategy)の使命は、サイバー犯罪のアンダーグラウンドからの脅威に関して、実用的なインテリジェンスを提供し、サイバー攻撃の防止と無力化をサポートすることです。 2009年に設立されたKELAは、独自の自動化テクノロジーと、高度な技術を持つサイバーインテリジェンスのアナリストを擁しており、数々の成功を収めています。世界中で信頼を得ているKELAのテクノロジーは、隠れたアンダーグラウンドに侵入し、脅威を徹底的に監視、追跡、調査することで、実際のリスクを明らかにし、プロアクティブな保護を可能にします。 KELA の革新的なソリューションは、攻撃者の目から見た、高度にコンテキスト化されたインテリジェンスを顧客に提供し、プロアクティブなネットワーク防御、ならびにブラインドスポットの排除を実現します。KELAの日本事業展開は2015年に開始され、日本法人は2019年に設立されました。





※記載されているロゴ、会社名、製品・サービス名等は、各社の登録商標または商標です。