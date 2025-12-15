À©ÅÙ³«»Ï¤«¤é10Ç¯¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¿·¥ëー¥ëÂÐ±þ¡¡¡Ö¼«¸ÊÅÀ¸¡Êó¹ðÄ´ºº¡×¡ÖÉ½¼¨¸«ËÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ñÄ¹¡§»ýÅÄ µ³°ìÏº)¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¿·µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äã²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¡Ö¼«¸ÊÅÀ¸¡Êó¹ðÄ´ºº¡×¡ÖÉ½¼¨¸«ËÜ(¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸É½¼¨)¥Á¥§¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÉáµÚ¤È·¼ÌØ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶µ°é¹ÖºÂ(µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¹ÖºÂ)¤ÎÄó¶¡¤äÆÏ½Ð½ñÎà¤ÎºîÀ®»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À©ÅÙ¥¹¥¿ー¥È¤«¤é10Ç¯¤¿¤Ã¤¿2025Ç¯4·î¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¥ëー¥ë¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆÏ½Ð¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢(1)2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÍ¸úÀ¡¢°ÂÁ´À¤Î¼«¸ÊÅÀ¸¡Êó¹ð¡¢(2)2026Ç¯9·î°Ê¹ß¡Ö¿·É½¼¨¸«ËÜ¡×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÆâ¤ËÀìÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÅÀ¸¡Êó¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢É½¼¨¸«ËÜ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
schedule
point
¢£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¼«¸ÊÅÀ¸¡Êó¹ð½ñ(Í¸úÀ¡¢°ÂÁ´À)ºîÀ®
¡¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¡ÖÉ½¼¨¸«ËÜ¡×¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦ÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤Î¥µ¥Ýー¥È
¢£ÍøÍÑÎÁ¶â(°Ê²¼¡¢ÀÇÊÌ)
¡¦¼«¸ÊÅÀ¸¡Êó¹ð½ñ(Í¸úÀ¡¢°ÂÁ´À)Ä´ºº
¡¡Í¸úÀÄ´ºº¤Ç20Ëü±ß(Åö¼ÒSR»ÈÍÑÀ½ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢10Ëü±ß)
¡¡°ÂÁ´ÀÄ´ºº¤Ç20Ëü±ß(Åö¼ÒSR»ÈÍÑÀ½ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢10Ëü±ß)
¡¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¡ÖÉ½¼¨¸«ËÜ¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¡§1À½ÉÊ10Ëü±ß
¡¦ÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤Î¥µ¥Ýー¥È¡§1À½ÉÊ10Ëü±ß
¢£¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý(´ë¶È)¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹
¡¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ò¤¹¤Ç¤ËÆÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ã´Åö¼Ô¤¬ÉÔºß¡¢Î¥¿¦¡¢µÙ¿¦¡¢·Ð¸³ÉÔÂ
¡¦ÆÏ½Ð¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ÁàºîÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¼«¸ÊÅÀ¸¡Êó¹ð½ñ¤Î½ñ¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦É½¼¨¸«ËÜ(¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸É½¼¨)¤Î¿·µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦À½Â¤OEM²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.kinoken.org/todokede/
¢£ÆÏ½Ð¥µ¥Ýー¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô
»ýÅÄ µ³°ìÏº
¡»»ýÅÄ µ³°ìÏº
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ¡¡²ñÄ¹
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥³¥éー¥²¥ó°å³Ø³Ø²ñ¡¡Íý»ö
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÀè¿Ê°åÎÅ¸¦µæ²ñ¡¡Ìô»ö¸ÜÌä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ø¥ó¥×¶¨²ñ¡¡Ìô»ö¸ÜÌä
³ô¼°²ñ¼Ò RCT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¼ÒÄ¹(Ìô»öÄÌÈÎ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°)
¥»¥Î¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡CEO(°åÌôÉÊ¸¶ÎÁ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä)
¡Ô·ÐÎò¡Õ
°ì¶¶Âç³Ø¡¡Ë¡³ØÉôÂ´¡¢Ìô»öÄÌÈÎ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¸½ºß¡¢·î´Ö100¼Ò°Ê¾å¤ÎÌôµ¡Ë¡¡¢·ÊÉ½Ë¡°Æ·ï¤ò¥³¥ó¥µ¥ë
500À½ÉÊ°Ê¾å¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î³«È¯¡¢ÆÏ½Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È
2017Ç¯¤«¤éµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÆÏ½Ð¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÀ©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¤È·¼ÌØ¤ËÅØ¤á¤ë
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ(ÄÌ¾Î¡§¥¥Î¥±¥ó)¤Ï¡¢2015Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¿·À©ÅÙ¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡×¤ÎÉáµÚ¡¦·¼ÌØ¤Î¤¿¤á¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£4¥«·î¤Ç³Ø¤Ù¤ëWEB¹ÖºÂ¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¹ÖºÂ¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡¢¥«¥Í¥«¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¡¢ÂçË²ÌôÉÊ¡¢»°ÏÂ¼òÎà¡¢ÆüËÜ¥±¥í¥Ã¥°¤Ê¤ÉÂç´ë¶È¤Î¸¦½¤¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ù800¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿(2017Ç¯1·î～2025Ç¯11·î¸½ºß)¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£»¨¤Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÆÏ½Ð¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ½êÂ°¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÀ©ÅÙ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Í¼±¼Ô¡¢ÀìÌç²È¡¢³Ø½Ñ¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ²½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡¢»Ù±ç¤·¤¿´ë¶È¿ô¤Ï¡¢500·ï°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹(2017Ç¯1·î～2025Ç¯11·î¸½ºß)¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìô»ö¥³¥ó¥µ¥ë¤Î³ô¼°²ñ¼ÒRCT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ìô»ö»°Ë¡(Ìôµ¡Ë¡¡¢·ÊÉ½Ë¡¡¢ÆÃ¾¦Ë¡)¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹¹ð¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ñÄ¹¡¡»ýÅÄ µ³°ìÏº
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2017Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©150-0031¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®23ÈÖ17¹æ ¥·¥Æ¥£¥³ー¥ÈºùµÖ408
Mail¡¡¡¡¡§ info@kinoken.org
Tel¡¡¡¡ ¡§ 03-4405-4175
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÀ©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¡¦·¼ÌØ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶ÈÌ³¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÆÏ½Ð¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Î±¿±Ä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿©ÉÊ¡¦À®Ê¬¤Îµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÂÐ±þ²ÄÈÝÄ´ºº¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÆÏ½Ð»Ù±ç¡¢SR(¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥ì¥Ó¥åー)¤ÎºîÀ®¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Î×¾²»î¸³¤Î¼õÂ÷¡¢ÏÀÊ¸ºîÀ®¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡£
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.kinoken.org/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¸¡Äê¶¨²ñ
Ã´Åö¡§ »ýÅÄ
Mail¡§ info@kinoken.org
Tel ¡§ 090-3499-6077