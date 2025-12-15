アイフル株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長：福田光秀)は、TVCM「凛とした女将」シリーズ第28弾となる「2通りの人間」篇を2025年12月15日(月)より全国で放映開始します。新CMの公開に合わせて、ゴリラのひとつかみやアラジンのトースターが抽選で当たる、Xキャンペーンを期間限定で開催します。





夜の街を歩く二人。女性の一言に動揺する今野へ、女将は熱く問いかける。





【CM概要】

タイトル ： 「2通りの人間」篇 30秒

出演 ： 大地真央、今野浩喜、森寧々

放映開始日： 2025年12月15日(月)

放送地域 ： 全国

視聴用URL ： https://youtu.be/-M0Di8QYOD8





■ストーリーボード





ストリートボード1

ストリートボード2

ストリートボード3

ストリートボード4





■アイフル サービスサイト

https://www.aiful.co.jp/





■アイフル CMギャラリー

https://www.aiful.co.jp/statement/cm/









【新CM公開記念キャンペーン】





キャンペーン詳細





■応募期間

2025年12月15日(月)00:00～2025年12月21日(日)23:59









■応募方法

1. Xでアイフル公式アカウント(@aiful_promotion)をフォロー。

アイフル公式アカウントURL： https://x.com/aiful_promotion/





2. アイフル公式アカウントから投稿される対象ポストをリポストすると、公式アカウントからランダムなリプライが届き抽選結果が分かります。当選リプライが届いた方は「ゴリラのひとつかみ GRF-2401GY」の当選となります。





3. さらに「＃2通りの人間」をつけて対象ポストにコメントをすると、Wチャンスで「アラジン グラファイトトースター AET-GS13D-G」が当たります。





※必ずアカウントを公開設定にして応募してください。アカウントを非公開設定にしている場合は抽選の対象外となります。





※ご当選者様へのみ当選リプライと同時に、ダイレクトメッセージで賞品発送のために必要な情報を入力するフォームへのURLをお送りします。









■賞品／当選人数

ゴリラのひとつかみ[グレー](50名様)

アラジンのトースター[グリーン](10名様)