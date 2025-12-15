NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)と株式会社NTTドコモ(以下 NTTドコモ)は、2026年4月30日(木)から5月3日(日)の4日間、千葉県・浜野ゴルフクラブにて開催される 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(以下 JLPGA)公認の女子プロゴルフトーナメント「NTTドコモビジネスレディス」(以下 本大会)に協賛します。

NTTドコモビジネスは特別協賛、NTTドコモはプラチナパートナーとして協賛します。





1. 本大会のコンセプト

本大会は、「ゴルフの力を、想いをつなぐ力に。」 をコンセプトに掲げ、多くの感動と笑顔を生み出し、未来への挑戦を後押しする大会をめざします。

ゴルファーの一打一打には、挑み続ける勇気や支えてくれる人への感謝、勝利への願いが込められていると、NTTドコモビジネスとNTTドコモは考えています。選手のその一打に込められた想いに敬意を抱き、NTTグループとして初めて日本女子プロゴルフトーナメントのタイトルスポンサーを務めます。





■大会キービジュアル









■大会キーメッセージ・ステイトメント

「ゴルフの力を、想いをつなぐ力に。」





一打一打には、想いがある。

挑み続ける勇気、支えてくれる人への感謝、

そして、勝利へとつながる願い。

その想いが重なりあい、コースには新しい物語が生まれ、 見る人の心を動かしていく。

私たちが探し求めてきた力も、ここにある。

私たちNTTドコモグループは、 その一打に込められた想いを原点に、地域と未来を、

そして人々の感動と笑顔を深くつないでいく。

それが、この大会が描く次の未来です。





■大会ロゴマーク

大会ロゴマークの制作には、NTTドコモビジネスの社内デザイン組織である「KOEL DESIGN STUDIO」が参画し、ゴルフとデジタルの融合を象徴したモチーフにより、ドコモグループが提供する新しい体験への期待感と高揚感を表現しています。









＜大会ロゴマークのイメージ＞





2. 本大会の概要

本大会の概要は、以下のとおりです。

大会名称：NTTドコモビジネスレディス

大会期間：2026年4月30日～2026年5月3日

開催場所：浜野ゴルフクラブ(千葉県市原市永吉937)

出場人数：120名(予定)

賞金総額：1億2,000万円

優勝賞金：2,160万円

主 催：株式会社テレビ東京、株式会社博報堂

特別協賛：NTTドコモビジネス株式会社

プラチナパートナー：株式会社NTTドコモ

公 認：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

大会公式サイト：https://www.ntt.com/about-us/docomobusinessladies





3．今後について

NTTドコモビジネスとNTTドコモは、本大会の会場でさまざまなイベントなどを開催する予定であり、詳細が決まり次第、発表します。今後もテクノロジーとコミュニケーションの力で、人々の挑戦や未来を支える取り組みを推進してまいります。









「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html









「KOEL DESIGN STUDIO by NTT docomo Business」はNTTドコモビジネス株式会社の事業変革・事業創出を担うイノベーションセンター内に2020年に創設されたデザイン組織です。「人や企業に愛される社会インフラをデザインする」をビジョンとして掲げ、デザイン業務の支援や実践、組織的なデザイン業務の浸透などを行っています。

https://www.ntt.com/lp/koel/