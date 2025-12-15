【 三省製薬 News Letter 】

三省製薬、大丸東京店９階の複合型体験ストア「明日見世」への

約1年にわたる出品を通して見えてきた お客様のスキンケア商品選び 3つのポイント

■確かな美容成分 ■肌に負担をかけない使用感 ■企業への信頼

～ 現在も「デルメッド」と「IROIKU」を、「明日見世」Vol.６に好評出品中！ ～

美容成分と化粧品の開発・製造・販売とオリジナル化粧品ブランドを展開する三省（さんしょう）製薬株式会社（本社：福岡県大野城市 代表取締役社長：陣内 宏行）では、当社の企業・事業動向やトピックスをニュースレターとして定期的に発信しています。

今号では、昨年9月に大丸東京店9階の複合型体験ストア「明日見世」がリニューアルした時から現在に至るまで、同ストアへの出品を継続することで見えてきた、お客様のスキンケア製品選びのポイントや、当社にとっての成果などをご紹介します。

＊現在も「明日見世」Vol.6の期間中で、オリジナルブランド「デルメッド」と「IROIKU」の人気アイテムを中心に、自由に体験いただけるスタイルでブランドの魅力をお伝えしています。クリスマスやお正月、バレンタイン前のイベントの多い季節を迎えるにあたり、ご要望に応じてギフトラッピングも承っています。

「明日見世」での展開を通して見えてきた、お客様がスキンケア商品を選ぶ際に重視されること。

当社は昨年９月の「明日見世」リニューアルから約１年間、当社の歴史やブランドストーリー、世界観をお伝えする企業展示と、「デルメッド」や「IROIKU」など、オリジナルブランドの展示・販売を行ってきました。

「明日見世」というリアルの場に出品することで、お客様がスキンケア製品を選ぶ際は、“つくり手で

ある企業への信頼”、“エビデンスのある美容成分への信頼”、“肌に負担をかけない軽やかな使い心地”を大切にされる傾向が見えてきました。

「明日見世」での企業展示は、「明治創業で130年以上の歴史を持つ三省製薬の美容成分と化粧品は、愛妻家の社長の想いから誕生!!」をテーマに展開しました。

明治20年創業の「陣内三省堂薬局」の製薬部門が独立して誕生した当社は、シミ治療の外用剤であるプラセンタエキスを配合した薬の開発からスタートしました。

陣内三省堂薬局

その後、現社長（陣内 宏行）の父である陣内 凡夫が13年もの歳月をかけて「コウジ酸」を開発し、医薬部外品の美白（*1）有効成分第１号を取得するに至りました。その背景には、シミができてしまった妻への愛情があったこと、その際のエピソードなどを写真とともに展示しました。

さらに、当社がこれまで開発してきた約140種にのぼる美容成分のうち、約20種を展示しました。

美容成分の原料を見える化することで、自然由来の成分であることを実感していただきたいと考え、ローズマリー、タイム、クローブ、キンギンカ、ジャーマンカモミール、ホップ、ハマナス、シャクヤク、竹などの原料を展示しました。近年は美容成分に関心を持つ方が増えており、お客様が足をとめてくださるきっかけにもなりました。

「デルメッド」や「IROIKU」などの商品については、気軽に体験していただけるように、自由にお試しいただけるスタイルで展示しました。

*1：美白とは、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぐことです。

ライフスタイルに関心の高いお客様は、「どんな企業が、どんな想いでつくっているのか」を重視。

「明日見世」には、大丸松坂屋百貨店のスタッフの方々が“アンバサダー”として常駐し、お客様に丁寧な

商品説明やブランド紹介をしています。

「明日見世」は大丸東京店９階のライフスタイルカテゴリーのフロアにあり、カフェも隣接しているため、快適で心地のよい暮らしに関心のある方や、のんびりした時間を過ごしたい方など、幅広い年齢層のお客様が訪れています。

＊明日見世の全体イメージ

昨年９月以降、「明日見世」で三省製薬の展示に足をとめてくださったお客様のうち、 アンバサダーの話に５分以上耳を傾け、対話をしてくださったお客様は 69 ％でした。

アンバサダーを通じて、「デルメッド」、「IROIKU」の各商品の特徴や使用順序・使用量、使用方法だけでなく、美容成分の開発背景や当社の歴史、ブランドストーリーなどをお伝えすることができたと考えています。

アンバサダーによるお客様との対話を通して、ライフスタイルに関心の高いお客様はスキンケア商品を選ぶ際、商品だけでなく、「どんな企業が、どんな想いでつくっているのか」を大切にされる傾向がうかがえました。

「明日見世」への展開を１年以上続ける中で、リピーターのお客様は着実に増えており、商品の背景にある当社の企業姿勢やものづくりに関心を寄せて下さる方との新しい出会いにつながっています。

美白（*1）有効成分「コウジ酸」への高い関心から見えた、“成分の確かさ”への信頼。

「デルメッド」は、1993年に誕生した当社の基幹ブランドです。

コンセプトは「肌から、人生を美しく」。

シミ、シワ、たるみなど、肌悩みを感じ始める30代から60代以上の方まで、幅広い層の女性から支持をいただいています。









アンバサダーによると、「デルメッド」について、お客様から特に高い関心を集めたのは“美白（*1）有効成分「コウジ酸」を開発した会社”という信頼感でした。

「酒造りをおこなう杜氏の手は白く、美しい」という伝承をもとに、日本酒などの醸造に使われる麹に着目して開発した「コウジ酸」は、今では広く知られた美容成分です。

麹菌の発酵過程で生み出される「コウジ酸」には、シミのもととなるメラニン生成に関わる酵素の働きを抑える作用があることがわかっており、当社HPでもエビデンスなどを解説しています。（https://www.dermed.jp/store/s/technology/kojicacid/ 三省製薬による実験）。

そのため、「明日見世」では、「コウジ酸」を配合した商品に注目が集まりました。中でも人気を集めたのは、ポツンとできたシミなど狭い範囲に密着する美白（*1）用のスポットクリーム「デルメッド ブライトニング スポットクリーム」（医薬部外品）です。

気になる部分をピンポイントでケアしたいというお客様ニーズに合致する特徴的な商品として売れ筋トップとなり、繰り返し購入いただくお客様も多くみられました。香りが控えめである点や、自然な使用感、テクスチャー、価格設定（*2）にも評価の声をいただいています。

＊当社は自社開発の美容成分について、エビデンスや特徴を「美容成分ラボ」（HP）で公開しています。

（https://www.sansho-pharma.com/lab/list）

*1：美白とは、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぐことです。

*2：「デルメッド ブライトニング スポットクリーム」：内容量：20ｇ（部分使用で約3～4ヶ月分） 価格：5,500円（税込）

肌に負担をかけないケアと、軽やかな使い心地を求める方に響いた「IROIKU」。

「IROIKU」は、性別や年齢を問わずにお使いいただけるジェンダーフリーのスキンケアブランドです。





「IROIKU スキンチューンナップ セラム（※以下、セラム）」は、ひと塗りするだけでスキンケアと肌のトーンアップ（*3）が期待される“色づき美容液”という新ジャンルを提案しています。

「明日見世」のアンバサダーによると、セラムについては、「洗顔料で落とせる肌への負担の少なさ」、「手軽さ」、「美容液なのに色がついている目新しさ」にお客様が関心を持たれました。

中でも、「ファンデーションを使わない日や、肌を休めたい時に最適」という点には、多くのお客様から共感をいただきました。昨今のライフスタイルにおいては、肌に負担を掛けないケアと軽やかな使い心地が一層求められている様子がうかがえます。

また、「明日見世」では、セラムに加え、プレストタイプ（パウダータイプ）の日焼け止めや、美容成分を高配合した化粧水といった個性的な商品に目をとめられる方も多くいらっしゃいました。

SPF30・PA＋＋＋の日やけ止め「IROIKU プロテクトパウダー」は、「メイクはしたいけど日焼けは防ぎたい」というニーズに合い、外出先でメイクの上からでも手軽に塗り直しができる利便性が支持されています。

水の代わりに「ライスミルク発酵液」を使い、美容成分配合量96％以上（*4）を実現した化粧水「IROIKU フェイシャル ウォーター」も、美容成分に関心を持つお客様の注目を集めました。

*3：メイクアップ効果による。

*4：ライスミルク発酵液、豆乳発酵液、トゥルシーエキス、ローズヒップエキス、ハトムギエキスの合計量。

当社にとって「明日見世」は、東日本エリアの“リアル拠点”。

大丸東京店の「明日見世」への継続出品は、当社にとって多くの学びと成果がありました。名門百貨店である大丸松坂屋百貨店での展開は、当社への信頼や信用にもつながっています。

当社はネット通販を中心に、全国の雑貨店や福岡市の直営店（Sansho Beauty Plaza）で展開していますが、「明日見世」は、アンバサダーを通じてお客様のリアルな反応を知ることができる貴重な場、東日本エリアの“リアル拠点”となっています。

また、大丸東京店の他のフロアで行うポップアップやイベントと連動することで、新しく出会ったお客様がリピーターになってくださるなど、お客様との関係づくりの機会にもなっています。

加えて、「明日見世」での人気商品の傾向は、今後のB2B展開においても参考となる他、アンバサダーによるプロの接客から学んだアプローチや工夫を当社のポップアップやイベント展開に活かすなど、接客力向上にもつなげていきたいと考えています。

現在も「明日見世」に出品中！自分へのご褒美やギフトにも最適な「デルメッド」、「IROIKU」の人気アイテムを取り揃えています。

当社は現在も「明日見世」Vol.６に出品中です。

「明日見世」Vol.６は、「贈り物を通して生まれるつながり。そのつながりこそが一番の贈り物」という視点から「Connection is the gift」がテーマとなっています。

Vol.６でも、当社は「デルメッド」と「IROIKU」の人気アイテムを中心に、自由にお試しいただける体験スタイルで展開しています。

クリスマスやお正月、バレンタインといったイベントの季節に、日頃頑張っているご自分へのご褒美として、大切な方への贈り物として、様々な用途でご利用いただければと考えています（ギフトラッピングも承っています）。

明日見世 Vol.６ 概要

日時 ： 2026年2月3日（火）まで開催中

会場 ： 東京都千代田区丸の内1丁目9-1大丸東京店 9階

営業時間 ： 10:00～20:00

URL ： https://dmdepart.jp/asumise/

SNS ： Instagram https://www.instagram.com/asumise_official/

アカウントID asumise_official

