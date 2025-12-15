エスコット株式会社は、廃棄パレットを再生したサステナブル什器ブランド「パレットデポ」にて、新たに「軽量タイプ」「ハーフタイプ」のレンタル提供を2025年12月15日より開始します。累計200件以上のイベントで採用されてきた本サービスを通じ環境配慮型のイベントづくりを後押しします。





＜多数の採用事例が掲載されている「パレットデポ」のホームページURL＞

https://palletdepo.net/





ホームページ





■新アイテム投入の背景と利点

近年、イベント業界ではSDGsの流れから資材の再活用が求められ、循環型のイベント運営が注目されています。この廃パレット再生什器は政府・自治体のイベントから個人クリエイターポップアップまで幅広くご利用いただき、環境価値・コスト削減・施工効率の面で高い評価を得ています。

こうした評価に加え【軽量化】【コンパクト化】を求める顧客ニーズに応えるべく、新たに2つのアイテムを追加しました。





(1) 軽量タイプ

アイテム名 ： 軽量ユーロパレット

サイズ/重量： 1200×800×130mm/約12kg

特徴 ： 従来比約50％の軽量化を実現。女性一人でも持ち運び可能。





(2) ハーフタイプ

アイテム名 ： ユーロパレット(ハーフ)

サイズ/重量： 800×600×130mm

特徴 ： 従来品の半分サイズ。

小さいイベント会場や展示ブースなど限られたスペースに最適。





軽量タイプ

ハーフタイプ





■環境への貢献とグレード体系の明確化

パレットデポの特徴は、廃棄物を出さない再利用スキームにあります。工場や倉庫で不要となったパレットを有価買取し、品質に応じて以下の4グレードに選別。再利用可能なものを再生・整備し、イベント什器として蘇らせます。





サステナブルS(新品・美品)：新品または新品同等の品質

サステナブルA(良品) ：比較的キレイめの外観で状態良好

サステナブルB(通常品) ：使用感はあるが機能良好

サステナブルC(実用品) ：外観に汚れあり。泥汚れや水濡れのあるタフな現場向け





レンタル終了後は再生・整備を行い、廃棄処理を発生させない循環型モデルを構築しています。これは単なるリユースに留まらず「イベント業界から廃棄ゼロを実現する」ことを目標としています。









■使いやすく、導入しやすい仕組み

レンタル料金は下記の通りです。

(1) 軽量ユーロパレット：2,000円／1週間(税別・屋内利用)

(2) ユーロパレット(ハーフ)：2,000円／1週間(税別・屋内利用)





全国対応で配送サービス(拠点：埼玉県三芳町)を提供。顧客自身で配送を手配する場合は1週間前までの予約でOK。当社配送を利用する場合は通常2週間前の予約が目安です。クリスマス向けイベントや新年イベントなどにも間に合います。





また、図面からの3Dレイアウト提案や倉庫で現物を使ったシミュレーションにも対応。シミュレーション用ミニチュアパレットのレンタルも可能です。





3Dイメージ

実際の写真(ユーロパレット・ハーフ)





■会社概要

会社名 ： エスコット株式会社

所在地 ： 〒107-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3 東池袋5丁目ビル10階

代表取締役： 土器薗 歩(どきぞの あゆむ)

事業内容 ： パレットの買取・販売・製造・アップサイクル・レンタル

創業 ： 2007年5月

URL ： https://palletdepo.net/





＜エスコットの目指す社会貢献＞

私達はこのサービスを通じて廃棄物削減と資源の有効活用を促進し、循環型社会の構築に貢献することを目指します。





＜社長経歴＞

1973年生まれ。外資系物流会社から環境NPOを経て独立。海外製品の輸入に使われたパレットが大量廃棄されている状況を知り、その解決のために起業。2007年に中古パレットマッチングサイトを開設し、これまでに廃棄から再利用へと転用したパレット枚数は50万枚以上にのぼる。業界随一のパレット目利き能力とNPO活動で培った環境負荷低減ノウハウを武器にSDGs時代ならではのパレット再利用方法を提案している。