株式会社マウンハーフジャパン(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：片山 立志)は、2026年度通関士試験に向けた「通関士絶対合格通信講座」の受講申込み受付を開始いたしました。また、2025年12月31日(水)までにお申込みいただいた方を対象に、受講料が25％割引となる期間限定キャンペーンを実施しています。





詳細・お申込み： https://tsukanshi.mhjcom.jp/cource/tsukanshi-mhjcom-jp-16190-gogo1-2026





通関士講座アイキャッチ





■30年以上の実績×最新AIで「確実な合格」を目指す

本講座を監修するのは、通関士試験対策の指導歴30年以上を誇り、「通関士試験合格ハンドブック」などの著名なテキスト著者でもある片山 立志先生です。 長年の指導で培った「合格させるノウハウ」と、多忙な社会人でも効率的に学べる「最新の学習システム」を融合。2026年度試験での絶対合格を力強くサポートします。









■「通関士絶対合格通信講座」が選ばれる3つの理由

1. 業界の第一人者・片山 立志先生による「完全オリジナルテキスト」

市販の学習書としても圧倒的な支持を得ている片山立志が、本講座のために書き下ろしたオリジナルテキストを使用。難しい法律用語も噛み砕いて解説しており、初学者でも無理なく理解が進みます。法改正や最新の出題傾向にも即座に対応しています。





2. 24時間学習を止めない「AI学習サポート機能」

「自宅での独学は質問ができなくて不安」という悩みを解消。AIを活用した学習サポート機能により、疑問点を即座に解決できます。通勤時間や隙間時間を活用し、場所を選ばず効率的な学習が可能です。





3. 実践力を養う「一問一答」と「オンライン添削」

知識の定着に最適な一問一答形式の演習に加え、記述式問題のオンライン添削を実施。いつでもどこでも解答を提出でき、結果がすぐにフィードバックされるため、モチベーションを維持しながら弱点を克服できます。





片山立志先生監修の講座で絶対合格するぞ！

教材の紹介





■受講生に合わせた2つのコース

【テキストコース】

基礎からじっくり学びたい方へ 初学者も受験経験者も始めやすいスタンダードなプラン。基礎編講義動画＋教材(テキスト・添削問題・模擬試験)のセットです。例年、本試験に出題される重要ポイントを網羅しています。

テキストコース





【コンプリートコース】

万全の体制で一発合格を目指す方へ テキストコースの内容に加え、実務対策に特化した「本論編」、申告書問題や直前対策を含む「演習編」まで、すべての講義動画が視聴可能。インプットとアウトプットを完璧にこなし、合格率を飛躍的に高める総合コースです。

コンプリートコース





■こんな方に最適です

貿易業界・物流業界でのキャリアアップを目指す方

未経験から国家資格取得を目指す方

過去に独学で挫折してしまった方

仕事と勉強を両立させたい多忙なビジネスパーソン









■キャンペーン概要

現在、LINE公式アカウントまたはメールマガジン登録者限定で、早期申込み割引コードを配布しております。





対象期間 ：受付開始～2025年12月31日(水)

内容 ：早期申込み 25％割引

コード入手方法：下記URLよりLINE登録またはメルマガ登録をお願いします。





申し込みは、合格への第一歩！合格への最短ルートは、早めのスタートから始まります。お得なこの機会にぜひお申し込みください。









■詳細・お申込み・各種リンク

講座詳細ページ ： https://tsukanshi.mhjcom.jp/cource/tsukanshi-mhjcom-jp-16190-gogo1-2026

デジタルパンフレット ： https://tsukanshi.mhjcom.jp/cource/digitpamphlet

LINEお友達追加(割引コード配布中)： https://lin.ee/CvouJvA

メルマガ登録 ： https://tsukanshi.mhjcom.jp/useful/mailmag

割引制度について ： https://tsukanshi.mhjcom.jp/cource/discount









■株式会社マウンハーフジャパンについて

わかりやすいテキストと効率的な学習方法で通関士試験一発合格を目指す「通関士絶対合格通信講座」を運営。通関士講座のほか、「貿易実務検定(R)」「マーケティング・ビジネス実務検定(R)」「EPAビジネス実務検定(R)」などの検定試験運営も行っており、多くの企業で社内昇格要件や研修として導入されています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社マウンハーフジャパン

所在地 ： 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25階

代表者 ： 代表取締役社長 片山 立志

事業内容： 貿易実務・通関士・国際ビジネス関連教育事業、

eラーニング開発、教材出版

URL ： https://www.mhjcom.jp/