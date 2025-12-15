スキンケア・ボディケア・ヘアケア製品の企画・製造を手がける株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、事業所：奈良県橿原市、代表取締役社長：大野 範子)は、「冬至の日」(12月22日)を記念して、全国展開する弁当チェーン「ほっかほっか亭」との異業種コラボレーション企画『ほっかほっか冬至の日キャンペーン』を2025年12月22日より開催いたします。





SNSでの「入浴剤＋ゆずしょうゆ」のプレゼントキャンペーンと、ユズ果実エキス(保湿成分)配合の入浴料等を特別価格で提供する謝恩セールを通じて、「あたたかさ」と「リラックス」を全国の皆様にお届けします。









■実施背景

冬至は、一年のうちで最も昼が短く、この日を境に本格的な寒さが続くといわれています。日本では古くから、冬至に「ゆず湯」に浸かり、身体をあたためながら健康や厄払いを願う風習が受け継がれてきました。さらに、年末年始を控えるこの時期は、仕事や家事、各種行事などで疲れがたまりやすく、「ほっと一息つける癒し」や「手軽なご褒美時間」へのニーズが高まります。

こうした背景を踏まえ、株式会社マックスは、長年地域の皆さまに親しまれてきた「ほっかほっか亭」との異業種コラボレーション企画を通じて、「食」と「入浴」の両面から皆さまの心身をあたため、リラックスしていただくことを目的とした本キャンペーンを企画しました。









■キャンペーン概要

キャンペーン(1) 「＃冬至の夜長を贅沢にすごそう」プレゼントキャンペーン

Instagram上でマックスの公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」することで、抽選でほっかほっか亭オリジナル調味料や入浴剤※をプレゼント。





汗かきエステ気分エプソムソルト(1)





汗かきエステ気分エプソムソルト(2)





汗かきエステ気分エプソムソルト(3)





汗かきエステ気分エプソムソルト(4)





ゆずしょうゆ





※医薬部外品：薬用入浴剤CM、薬用入浴剤FM、薬用入浴剤FMA、薬用入浴剤FMB





応募方法： 1.マックス公式Instagramをフォロー

2.キャンペーン投稿に「いいね」

応募期間： 2025年12月22日(月)～2025年12月24日(水)

景品 ： エプソムソルト4種セット※ ＋ゆずしょうゆ(5袋入り)を

抽選で10名様にプレゼント！

当選発表： Instagramのダイレクトメッセージにて通知





キャンペーン(2) 「ほっかほっか」なご褒美謝恩セール

ユズ果実エキス(保湿成分)配合の入浴液をはじめ、対象入浴料のポイントアップおよび割引販売を楽天市場内にて実施。

販売期間：2025年12月19日(金)20:00 ～ 12月26日(金)1:59

(楽天市場の「大感謝祭」期間中の限定開催)

特典内容：

(1)ユズ果実エキス(保湿成分)配合 万田酵素入浴液ポイント10倍／4.8％OFF

(2)入浴料詰め合わせ 分包33包セットポイント10倍／7.5％OFF

(3)汗かきエステ気分 人気TOP3パウチセットポイント10倍／4.6％OFF

(4)汗かきエステ気分 セレクトボックス2個セットポイント10倍／4.5％OFF

(上記以外の入浴料のセールも予定)

実施場所：楽天市場 マックス公式ショップ

https://www.rakuten.co.jp/soapmax/









【株式会社マックス】

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。

本社 ： 〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所： 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階

電話 ： 072-994-5050(代)

FAX ： 072-994-4531(代)

URL ： https://www.soapmax.co.jp/