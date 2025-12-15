2025年第13回八王子ShortFilm映画祭の入選企画です。閉館する八王子・日本閣をメイン舞台の１つとした短編映画「運命代行屋」のクラウドファンディングを実施中です。

2026年3月に閉館する八王子・日本閣をメイン舞台とした短編映画「運命代行屋」。クラウドファンディングプラットフォーム「MotionGallery」で実施中です。本作品は2025年12月14日に第13回八王子ShortFilm映画祭でプレミア上映されました。クラウドファンディング期間：12月22日まで目標金額：200万円集まった資金は制作資金と宣伝費に充てさせていただきます。▼クラウドファンディングページhttps://motion-gallery.net/projects/unmeidaikoya▼第13回八王子ShortFilm映画祭https://hachioji-filmfestival.com/

本作は2025年第13回八王子ShortFilm映画祭にて入選し、主演・三浦健人が俳優賞を受賞した、若手映画監督・八木浩貴によるオリジナル短編映画です。二宮芽生、宮澤佑、遠藤雄斗、坂ノ上茜、前田旺志郎といった実力派キャストが集結し、「出会い」や「愛」をテーマに、八王子の街を舞台に描くラブ&ヒューマン映画となっています。2025年12月14日の映画祭プレミア上映では、多くのお客様にご覧いただき、温かいご感想をいただきました。今後の他映画祭への出品や長編化を目指し、より多くの皆さまにこの作品を届けていきたいと考えております。ご支援をよろしくお願いします。【作品あらすじ】運命は、作れる。そう信じて、人知れず“仕掛けられた出会い” を演出する〈運命代行屋〉。依頼者の想いを叶えるため、駅前や街角で見知らぬ人々の“偶然”を演出するのが彼らの仕事だ。ユウキは、かつて運命を信じて恋をしたが、裏切られた過去から「運命なんて人の都合」と信じなくなっていた。そんな彼の前に現れたのは、花屋で働く女性・ヒナノ（二宮芽生）。偶然のように何度も出会ううちに、ユウキ（三浦健人）の心は揺れはじめる。だが彼女がその“偶然”の裏にある真実を知ったとき、ふたりの関係は静かに崩れ出す。偶然と必然の狭間で、彼が見つけた答えとは。尺：24分 /ラブ&ヒューマン映画

現在、本作『運命代行屋』の制作を応援してくださる 企業・団体様の協賛を募集 しております。ご支援いただいた企業様のロゴを、公式広報物（ポスター・チラシ・予告編動画など）および作品本編のエンドロール に掲載いたします。【企業・団体様向け協賛内容】・協賛企業ロゴを以下に掲載いたします －公式広報物（チラシ・ポスター・予告動画等） －作品本編エンドロール詳しくはクラウドファンディングページをご確認ください。▼クラウドファンディングページhttps://motion-gallery.net/projects/unmeidaikoya

■今後の展開2025年12月14日「第13回八王子ShortFilm映画祭」にて上映いたしました。2026年以降 他映画祭への出品、イベント上映、劇場公開などを目標に活動していきます。■団体概要Cinema Agusa/代表者：八木浩貴本件に関するお問合せ先 短編映画「運命代行屋」制作チーム担当：倉田 MAIL:unmeidaikoya@gmail.com