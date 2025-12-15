株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、広島県呉市（市長：新原 芳明）と2023年3月に締結した「次世代を担う若者のチャレンジ支援等に向けた包括連携協定」の取り組みの一環として、今年度も広島県呉市で行われる次世代モビリティ導入に向けた交通社会実験において、自動運転EVバスの車両提供及び車両運行支援をいたします。■次世代モビリティ導入に向けた交通社会実験包括連携協定内容の一つである「先端技術を活用したコンパクトシティの形成」において、次世代モビリティ導入における課題等の把握、住民の意識醸成のため、自動運転EVバスの公道走行を実施します。今年度は、新たに呉駅南側を対象とし、レクレ館を起点に、中央桟橋、そして、大和ミュージアムサテライトを設置しているビューポートくれを巡り、より観光利用ニーズの高いと想定するルートを走行し、地域の活性化、および、新たな人の流れを創出していきます。今年度の交通社会実験を踏まえて、次年度以降のより早い段階で、国土交通省の定める自動運転レベル4の実現を進め、自動運転EVバスの社会実装を目指します。マクニカは、呉市や広島県内の団体と様々な分野で連携・協力することにより、社会課題の解決と新しい価値を創出し、地域の活性化を目指していきます。■自動運転技術等の活用による新たなモビリティの実証運行自動運転とは、LiDARセンサーとGPS位置情報システムにより、周囲の状況を認知し、自動運転システムが予測・判断をして、ハンドルやアクセル、ブレーキの操作をするものです。この度マクニカが提供する車両は、ハンドル・アクセル・ブレーキペダルのない自動運転EVバス「Navya EVO（ナビヤ エヴォ）＊1」です。また、車両の走行情報やインフラ情報は、マクニカ製遠隔運行管理システム「everfleet（エバーフリート）＊2」で可視化し、自動運転EVバスのリアルタイムな運行状況を離れた場所から監視します。■呉市ならではのバスラッピングデザイン 以前、呉市営バスとして2012年3月まで親しまれていた車両デザインを参考に、白地に水色ラインをあしらっています。次世代の自動運転モビリティも、以前の呉市営バスのように住民や観光客のみなさまに愛着を持っていただけることを願いデザインしました。

【本実証の概要】●日 程：2025年12月15日（月）～2025年12月21日（日）●時 間：10:00～16:35（1日7便） ※12月15日（月）のみ4便以降の運行となります。

●自動運転車両：Navya Mobility社 自動運転EVバス（EVO）●定 員：各便8名●乗 車 方 法：事前予約なし、バス停にて先着順のご案内となります。 ※混雑状況によりご乗車いただけない場合がございます。●乗 車 運 賃：無料●走行ルート ：レクレ館前～中央桟橋～ビューポート前～レクレ館前（下記図参照）

【ご参考：呉市立呉中央小学校での試乗会】本実証に先立ち、11月13日に、呉市立呉中央小学校の校庭にて、未来社会を創る小学生向けの試乗会を開催しました。教員や6年生約60名が実際に次世代モビリティに乗車し、校庭内を走行する体験をしていただきました。また、1年生から5年生には、休憩時間に停車している車両に試乗し、室内空間を楽しんでいただきました。実車走行を体験した6年生からは、「将来この車両に関わる仕事がしたい」「早くこの車両が呉市内を走ってほしい」「ハンドルもブレーキもない車に未来を感じた」など、次世代モビリティへの期待を感じる意見を多くいただきました。

●関連情報https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/90/kuremobi2025.html＊1：自動運転EVバス EVO（Navya Mobility社製）EVOは自動運転システムを搭載した自動運転シャトルバスです。EV（電気自動車）となり、1回の充電で約9時間（100km）の自動走行が可能です。車両サイズ全長：4,776mm 全高：2,652mm全幅：2,098mm 重量：2,689kg乗客人数：12人実証実験時の乗車人数10人（乗客8人、ドライバー1人、保安員1人）動力源：電動モーター最高速度：18km/h（実証実験時は平均速度15km/h程度）自動運転レベル：レベル2（技術的にはレベル3相当）その他：緊急時は同乗のドライバーが手動介入

＊2：遠隔運行管理システムeverfleet（マクニカ製）自動運転の実用化に向けて、車室内の乗客や車両周辺の状況を遠隔地からモニタリングするための統合管理プラットフォームです。モビリティの位置情報、車内外のカメラ映像、車速・ステアリング・バッテリー残量などの車両データを一元的に可視化し、信号機などの交通インフラと連携した外部データとの統合も可能です。これにより、遠隔地からリアルタイムに運行状況を把握し、安全かつ安心な自動運転モビリティの運用を支援します。さらに、複数地域に分散する多様なモビリティを同時に群管理できるほか、運行中の異常をシステムが自動検出・通知することで、1人の遠隔オペレータによる効率的な運行管理を実現。省人化によるオペレーション効率の向上と交通採算性の改善にも貢献します。

※本文中に記載の製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。【本件に関するお問い合わせ先】株式会社マクニカ 官公ソリューション推進室 川勝TEL ：045-470-9191MAIL ：gpo-sales@macnica.co.jp

